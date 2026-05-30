AKTUÁLNE Havária potrubia odstavila vodu v mestskej štvrti v Bratislave: Prvé informácie

BRATISLAVA - Na bratislavskej Kolibe došlo k havárii na vodovodnej sieti. Na sociálnej sieti o tom informuje Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS).
„V tejto chvíli ešte nevieme presne odhadnúť rozsah poruchy, ani dĺžku odstávky,“ uviedli z BVS s tým, že pre obyvateľov zabezpečujú náhradné zásobovanie vodou.
Na sociálnej sieti neskôr dodali, že "druhá cisterna s náhradným zásobovaním vodou bude pristavená na obratisku trolejbusov na Jeséniovej ulici".
