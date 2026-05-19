Lesný požiar v Kalifornii: Ohrozuje domy tisícov ľudí, úrady nariadili evakuáciu

LOS ANGELES - V kopcoch nad mestom Simi Valley v americkom štáte Kalifornia vypukol v pondelok lesný požiar. Keďže sa oheň pre silný vietor začal rýchlo šíriť a približovať sa k ľudským obydliam, úrady nariadili evakuáciu niekoľkých predmestí 125-tisícového mesta Simi Valley. Príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania.
Ako s odvolaním sa na hasičské oddelenie okresu Ventura uviedla agentúra AP, oheň už zničil približne 200 hektárov suchých porastov a poškodil najmenej jeden rodinný dom. Hovorca hasičov Scott Dettorre objasnil, že šíreniu ohňa pomáhali poryvy vetra s rýchlosťou nad 48 km/h, ktoré však v priebehu dňa postupne slabli.
V tejto oblasti sa nachádza aj prezidentská knižnica a múzeum Ronalda Reagana, ktoré oznámili, že počas dňa zostanú pre lesný požiar v okolí zatvorené. Hasiči zároveň bojovali aj s ďalším požiarom s rozlohou približne 39 km² na ostrove Santa Rosa, druhom najväčšom z Channel Islands pri pobreží južnej Kalifornie. Oheň tam zničil jednu chatu a sklad techniky a vynútil si evakuáciu 11 pracovníkov Národnej správy parkov. Santa Rosa je obľúbenou destináciou na kempovanie a turistiku a je domovom líšok, skunkov a uškatcov.