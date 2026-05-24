Slováci sa utápajú v tropických horúčavách: Odborníci varujú, čaká nás deň, kedy teplota ŠOKOVO spadne!

BRATISLAVA - Počas posledných dvoch týždňov sa príchod leta citeľne aj vizuálne priblížil. Vidieť to na dlhších dňoch, no predovšetkým na tropickej teplote, ktorá nezriedka vyskočí nad 30 stupňov Celzia. Klimatizácie a ventilátory si ale v jeden z dní nasledujúceho týždňa budú môcť dať prestávku. Prečo? Dôvod prinášajú odborníci z hydrometeorológie.
O prvých tropických dňoch na sociálnej sieti informoval aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Za týmto účelom priložili aj prognózy v podobe radarov na začiatok týždňa. Teplotne sa oproti súčasnému víkendu nič nezmení.
Štvrtok v znamení citeľného ochladenia
Zmena príde až neskôr. Očakávať ju treba vo štvrtok 28. mája. Detailne ju popísali odborníci z portálu iMeteo.sk.
Proces sa začne v stredu, kedy bude cez naše územie postupovať studený front. "Ten prinesie výraznú zmenu počasia. Ochladí sa aj o 10 stupňov," varujú experti.
"Teploty sa výrazne prepadnú a ochladí sa aj o desať stupňov. Denné maximá sa budú pohybovať len od 16 do 24 stupňov Celzia," doplnili. Studentý front bude cez naše územie postupovať od severu.
Okrem ochladenia aj búrky
Tento front nemusí priniesť len teplotnú zmenu. "Isté je ochladenie, no posledné výstupy numerických modelov naznačujú, že niektoré oblasti Slovenska sa môžu dočkať aj búrok. Najvyššia pravdepodobnosť výskytu búrok je aktuálne v stredu popoludní na severe Slovenska. (..) Front bude zároveň pomerne rýchlo postupovať cez naše územie, a preto je možné, že zrážkovo napokon nebude veľmi výrazný," doplnili na webe.
V nedeľu meteorológovia zaznamenali prvý tropický deň v roku
V nedeľu meteorológovia na území Slovenska zaznamenali prvý tropický deň tohto roka. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. Maximum teploty vzduchu aspoň 30 stupňov Celzia bolo podľa operatívnych údajov nameraných hneď na niekoľkých staniciach. „Šanca na tropický deň je aj v ďalších dňoch vysoká a v najteplejších lokalitách rovnajúca sa istote,“ uviedli meteorológovia. Teplé počasie bude vrcholiť v strede budúceho týždňa a následne príde mierne ochladenie.