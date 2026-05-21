V kauze kontroverzného pomníka v Dunajskej Strede siedmich obžalovaných oslobodili

BANSKÝ BYSTRICA - Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, vo štvrtok oslobodil Lászlóa C., Attilu H., Olivéra I., Andreja K., Sándora P., Zoltána Z. a Ferenca Z. spod obžaloby, ktorá ich vinila zo zločinov výroby extrémistického materiálu, ako aj založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Podľa samosudcu ŠTS skutky nie sú trestným činom. Prokurátor podal priamo v súdnej sieni odvolanie.
Ide o kauzu vybudovania a odhalenia kontroverzného Pamätníka spolupatričnosti v tvare štylizovanej veže - bašty so stožiarom - na verejnom priestranstve v Dunajskej Strede 12. novembra 2020. V deň odhalenia na ňom presne nezistená osoba vztýčila vlajku Maďarskej republiky na pol žrde. Podľa obžaloby má ísť o odkaz na pamätník, respektíve jeho kópiu, z čias takzvaného horthyovského Maďarska. Ten odhalili v rovnaký deň 12. novembra 1939 v priestore Svätoštefanského námestia v Dunajskej Strede za prítomnosti zástupcov vtedajšieho Maďarského kráľovstva. Zaviala na ňom maďarská vlajka pri príležitosti prvého výročia okupácie území južného Slovenska po Viedenskej arbitráži a propagácie revízie hraníc, teda obnovenia pomerov spred roku 1918.
Maďarské kráľovstvo v období rokov 1920 až 1944 predstavovalo spoločenské zriadenie založené na nacionalizme, antisemitizme, antikomunizme, rasizme, militarizme, iredente a ideológii, ktorá sa spájala s potláčaním ľudských práv a slobôd.