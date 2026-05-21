POPRAD - Polícia obvinila muža spod Tatier, ktorý dlhodobo týral svojich blízkych. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 45-ročného agresora zadržali v utorok (19. 5.) v noci po tom, čo fyzicky napadol svojho syna.
„Dlhodobo, od roku 2021, sa opakovane správal agresívne voči manželke i synovi. Vulgárne im nadával, vyhrážal sa im zabitím. V utorok vo večerných hodinách fyzicky napadol syna. Keď sa žena i dcéra snažili konfliktu zabrániť, odstrčil ich a v útoku pokračoval,“ priblížila hovorkyňa.
Muž po zadržaní skončil v cele policajného zaistenia a v súčasnosti čelí obvineniu z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa. Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.