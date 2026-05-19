V Nemecku sa zrútila budova! Traja ľudia sú stále nezvestní

BERLÍN - Traja ľudia boli v utorok ráno stále nezvestní po zrútení obytnej budovy v meste Görlitz v spolkovej krajine Sasko na východe Nemecka, uviedla tamojšia polícia. Príčinou pondelkového incidentu bol podľa miestnych úradov pravdepodobne výbuch plynu, informuje správa agentúry DPA.
Dve z piatich osôb, ktoré boli pôvodne nahlásené ako nezvestné, sa podarilo lokalizovať krátko po utorkovej polnoci a neutrpeli žiadne zranenia, informovala hovorkyňa miestnej polície. Záchranné zložky pokračovali v pátraní po možných obetiach uviaznutých pod troskami celú noc. Viacposchodová budova sa zrútila v pondelok večer neďaleko železničnej stanice v Görlitzi. Polícia uviedla, že s troma osobami sa jej stále nepodarilo spojiť a v čase zrútenia mohli byť vo vnútri budovy.
V bytovom dome mohlo dôjsť k výbuchu plynu
Úrady neskôr oznámili, že v bytovom dome mohlo dôjsť k výbuchu plynu, aj keď presnú príčinu jeho zrútenia zatiaľ oficiálne nepotvrdili. Záchranári museli postupovať opatrne, keďže z miesta naďalej unikal plyn. Miesto úniku sa nachádzalo pod troskami a z technických príčin ho nebolo možné opraviť, dodala hovorkyňa. Na nepretržité monitorovanie koncentrácie plynu vo vzduchu sa používajú meracie prístroje, no ďalší výbuch je podľa polície nepravdepodobný.
Okolie zrútenej budovy po incidente evakuovali a uzavreli, píše DPA. Na mieste zasahovali policajti, hasiči a tímy civilnej ochrany. Podľa polície sa v budove nachádzali nájomné aj dovolenkové byty. Nehnuteľnosť podľa úradov patrila bytovému podniku KommWohnen, ktorý patrí pod mesto Görlitz.