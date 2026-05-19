Dobrá práca polície: Zabránila zhruba 500 pokusom o kyberútok na Eurovíziu

VIEDEŇ - Rakúska polícia zaznamenala približne 500 pokusov o kybernetické útoky zameraných na pesničkovú súťaž Eurovízia, uviedla v pondelok. Informuje správa agentúry DPA.
Šéf rakúskej spolkovej polície Michael Takacs uviedol, že všetky pokusy o kybernetickú sabotáž prekazili. Útoky boli zamerané nielen na webovú stránku Eurovízie, ale aj na systémy kontroly vstupu v mieste konania podujatia. Páchatelia sa snažili narušiť, spomaliť alebo vyradiť systémy z prevádzky, povedal Takacs na tlačovej konferencii a dodal, že doposiaľ nie sú k dispozícii žiadne podrobnosti o zodpovedných ani o ich motívoch.
Neboli hlásené žiadne vážne incidenty
Minister vnútra Gerhard Karner vyhlásil, že cieľom bolo zaistiť bezpečné a pokojné podujatie. „Uspeli sme,“ povedal a poznamenal, že počas živých prenosov, verejných premietaní ani súvisiacich demonštrácií neboli hlásené žiadne vážne incidenty. Štátny tajomník rakúskeho ministerstva vnútra Jörg Leichtfried v tejto súvislosti zdôraznil, že úrady detailne monitorovali potenciálne hrozby zo strany islamistických extrémistov a násilníckych skupín prepojených s Iránom.
Počas záverečného týždňa súťaže bolo vo Viedni nasadených približne 3500 rakúskych policajtov, ktorých podporovali špeciálne jednotky z nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko, uviedli predstavitelia. Domáce bezpečnostné služby monitorovali aj aktivitu na sociálnych sieťach, kde Leichtfried podľa vlastných slov zaznamenal nárast „polarizácie a radikalizácie“.
Súťaž sprevádzalo niekoľko demonštrácií, z ktorých väčšina bola namierená proti účasti Izraela v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy. Krátko pred sobotňajším finálovým večerom, v ktorom zvíťazilo Bulharsko, zadržali 14 maskovaných propalestínskych aktivistov za to, že napriek príkazom polície neukončili svoje síce pokojné, avšak nepovolené zhromaždenie. V súvislosti s Eurovíziou bolo celkovo zadržaných 16 osôb, dodáva DPA.