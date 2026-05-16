Referendum na Slovensku sa má meniť: Hnutie Slovensko navrhuje úpravu kvóra pre jeho platnosť

BRATISLAVA - Opozičné Hnutie Slovensko navrhuje zmeniť kvórum potrebné na platnosť výsledkov referenda. Docieliť to chce zmenou Ústavy SR, ktorú predložilo do parlamentu. Upozorňuje pritom na praktickú nefunkčnosť inštitútu referenda za súčasných podmienok.
„Navrhuje sa, aby boli výsledky referenda platné v takom prípade, ak sa ňom zúčastnilo aspoň 50 percent počtu oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili volieb do Národnej rady (NR) SR bezprostredne predchádzajúcich vyhláseniu referenda a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda,“ ozrejmili poslanci z klubu Slovensko - Za ľudí, ktorí za úpravou stoja.
Argumentovali, že úprava zabezpečí realistickejší a spravodlivejší mechanizmus určovania kvóra účasti v referende. Hovorili pritom o probléme praktickej nefunkčnosti inštitútu referenda pri súčasných podmienkach.
„V histórii SR sa doteraz uskutočnilo deväť referend, ale len jediné z nich bolo úspešné. Hlavnou prekážkou je ústavná podmienka, podľa ktorej sa na hlasovaní musí zúčastniť nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov. Z dôvodu nedosiahnutia požadovaného kvóra účasti prax ukázala, že takéto nastavenie je bariérou pre priamu demokraciu a skôr odrádza občanov od účasti na správe vecí verejných,“ podotkli.