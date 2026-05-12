AKTUÁLNE USA oznámili nového veľvyslanca na Slovensku! Je to poriadny kvietok

WASHINGTON/BRATISLAVA - Biely dom navrhol za nového veľvyslanca Spojených štátov amerických na Slovensku republikánskeho senátora zo štátu Pensylvánia Douglasa Mastriana. Ide o blízkeho podporovateľa prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je v USA známy aj kontroverznými názormi, spochybňovaním výsledkov prezidentských volieb či účasťou pri udalostiach okolo útoku na kongres.
Vyplýva to zo zoznamu nominácií, ktoré administratíva Donalda Trumpa zaslala Senátu Kongresu USA. Mastrianovu nomináciu ešte musí potvrdiť americký Senát. Ak ju schváli, vo funkcii nahradí Guatama A. Ranu, ktorý ukončil svoje pôsobenie v Bratislave začiatkom tohto roka.
"Nominácia prezidentom Donaldom Trumpom na post veľvyslanca USA na Slovensku je pre mňa veľkou cťou a zároveň ma napĺňa pokorou. Po potvrdení Senátom sa teším na to, že budem môcť zastupovať našu krajinu v zahraničí, posilňovať priateľstvo medzi našimi dvoma krajinami a presadzovať záujmy amerického ľudu," uviedol Mastriano na Facebooku.
Skúsenosti z armády
62-ročný Douglas Mastriano je plukovník americkej armády vo výslužbe. V ozbrojených silách USA pôsobil viac ako 30 rokov. Kariéru začínal v západnom Nemecku pri hraniciach s vtedajším východným Nemeckom a Československom. Neskôr sa zúčastnil operácie Púštna búrka a trikrát bol nasadený v Afganistane.
Armádu opustil po pôsobení na Vojenskej akadémii armády USA v Carlisle v Pensylvánii. Po odchode z armády vstúpil do politiky a od roku 2019 pôsobí ako senátor štátu Pensylvánia za Republikánsku stranu. V roku 2022 neúspešne kandidoval na guvernéra Pensylvánie.
Tisíce dolárov za autobusy pri útoku na Kapitol
Mastriano však nie je žiadny nepopísaný papier ani na poli konšpiračných myšlienok a vyhlásení. Okrem toho, že patrí medzi najvýraznejších podporovateľov Trumpa, po prezidentských voľbách v roku 2020, kedy vyhral Joe Biden, spochybňoval jeho víťazstvo a tvrdil, že voľby boli zmanipulované.
To plynulo naväzuje aj na to, že bol prítomný pri udalostiach zo 6. januára 2021, kedy hnevom rozvášnený a republikánmi podorovaný dav zaútočil a obsadil na niekoľko minút budovu kongresu, známej aj ako Kapitol. Politik v tom čase podľa whyy.org platil tisíce dolárov za autobusy s Trumpovými podporovateľmi na protest vo Washingtone a objavil sa aj v dave pred Kapitolom.
V súvislosti s nepokojmi ho vypočúvala aj FBI a predvolal si ho vyšetrovací výbor Snemovne reprezentantov. Mastriano tvrdí, že "len rešpektoval pokyny polície, neporušil zákon a nikdy voči nemu nebolo vznesené obvinenie".
Kresťanský nacionalizmus a konšpirácie
V minulosti Mastriano navyše odkazoval na hnutie QAnon, ktoré zahŕňa širokú škálu rôznych sprisahaneckých teórií. Tie sa zakladajú na presvedčení, že "Washington dlhodobo ovláda tajný spolok demokratických politikov a hollywoodskych hviezd". Tie majú "vyznávať satana a zneužívajú deti".
Niektorí ho dokonca majú za konšpirátora a predstaviteľa kresťanského nacionalizmu. Počas kampane na guvernéra Pensylvánie podporoval nepodložené tvrdenia o údajne ukradnutých voľbách a vystupoval proti covidovým opatreniam.
Zahral si aj vo filme
Douglas Mastriano je ženatý. Jeho manželkou je Rebecca „Rebbie“ Stewartová, s ktorou sa oženil ešte v roku 1987. Dvojica má jedného syna Josiaha.
Zaujímavosťou je, že Mastriano si krátko vyskúšal aj herectvo. Spolu so synom účinkoval vo filme Operation Resist z roku 2019, ktorý v USA vyvolal kontroverzie pre spôsob zobrazovania nacistického Nemecka a kresťanských komunít.