Čadca získala dotáciu 3,1 mil. eur na projekt v odpadovom hospodárstve

ČADCA - Mesto Čadca získalo dotáciu viac ako 3,1 milióna eur z eurofondov na projekt zavedenia množstvového zberu komunálnych odpadov. Na štvrtkovom tlačovom brífingu v Čadci to oznámil spolu s primátorom Matejom Šimáškom minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS).
„Mesto Čadca bolo úspešné so žiadosťou o dotáciu viac ako 3,1 milióna eur z európskych peňazí. Do mesta poputuje subvencia, ktorá pomôže absolútne zmodernizovať odpadové hospodárstvo. Vznikne tu viac ako 120 stojísk na odpad tak, aby ľudia naozaj platili iba za to, čo reálne vytvoria,“ uviedol Taraba.
Ako poznamenal čadčiansky primátor, v mestskom odpadovom hospodárstve je už dlhšie zavedený čipový systém v rodinných domoch. „Potrebovali sme z ekologického i ekonomického hľadiska začať riešiť bytovú politiku v tejto oblasti. Preto bude nainštalovaných viac ako 100 stojísk, ktoré zabezpečia efektívne separovanie odpadu. V konečnom dôsledku to bude prínos pre obyvateľa, pretože bude estetickejšie prostredie a odpad nebude nahádzaný popri kontajneroch,“ priblížil Šimášek.
Šéf envirorezortu doplnil, že čadčianska radnica bola úspešná aj s projektom zníženia energetickej náročnosti v budove Materskej školy Fraňa Kráľa. „Dávame dotáciu 475.000 eur na komplexnú obnovu materskej školy, kde by sa práce mali začať v najbližších dňoch,“ spresnil Taraba.