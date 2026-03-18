Samoobslužné pokladne ako lákadlo pre ZLODEJOV: Reťazce reagujú na špekulantov, zapriahnu umelú inteligenciu?

BRATISLAVA - Moderné technológie neuľahčujú svet iba bežným ľuďom, ale zaľúbenie v nich, žiaľ, našli aj špekulanti a zlodeji. V zahraničných médiách sa už píše o tom, ako samoobslužné pokladne v potravinových reťazcoch lákajú zlodejov a čo sa s tým dá robiť. Samoobslužné pokladne si u nás, hlavne v poslednom období, zažili značnú mieru medializácie. Obrátili sme sa preto na tie, ktoré pôsobia na Slovensku. Ich skúsenosť je veľmi podobná, no majú v rukáve niekoľko tromfov.

Samoobslužné pokladne sú výdobytok, ktorý je novinkou skôr počas posledných piatich rokov na Slovensku, no v zahraničí už má dlhšiu históriu. Napriek tomu sa tento systém naučili prekabátiť aj špekulanti a zlodeji. Tí na to využívajú rôzne taktiky a spoliehajú sa aj na vysokú vyťaženosť dozorujúci pracovníkov, ktorí sú práve na zmene.

Existujú aj tovary bez čiarového kódu a zákazník si ich musí na displeji "vyťukať" sám a nejeden podovdník skúša tovar zamieňať za lacnejší. Existujú aj mnohé ďalšie podvodné praktiky, ktorým sa reťazce snažia zabrániť. Viacerí si v mestských pobočkách populárnych reťazcov už iste všimli kontrolné bránky, ktoré sa otvoria až po naskenovaní čiarového kódu. Ani tie však nemusia zaručiť vyradenie zlodejov.

Nevedomosť zákazníka a zámer je ťažké rozlíšiť, priznávajú

Pre portál Topky.sk sa k téme vyjadrila aj Adriana Maštalircová z tlačového oddelenia nákupného reťazca Lidl. "Počet pokusov je od zavedenia samoobslužného predaja približne na rovnakej úrovni. Pri tomto type nákupu je však často zložité rozlíšiť skutočný pokus o krádež a neúmyselnú chybu zákazníka. V praxi sa stretávame s rôznymi omylmi, ako je napríklad zámena druhu ovocia alebo nesprávne zvolený kus pečiva," popísala Maštalircová

Ak vraj personál zistí takúto nezrovnalosť ešte pred ukončením nákupu, najčastejšie zamestnanec proaktívne upozorní zákazníka a pomôže mu s opravou. "Pokladničné turnikety máme zavedené vo všetkých našich predajniach pri samoobslužnom predaji," vyhlásil reťazec.

Zlodeji idú hlavne po mäse, alkohole a kozmetike

Svoje k tomu však mala čo povedať aj Jana Kuklová, hovorkyňa COOP Jednota Slovensko. "Za domáci systém COOP Jednota môžeme potvrdiť dlhodobý rastúci trend kriminality a krádeží v obchodných prevádzkach. Zlodeji sú odvážnejší a agresívnejší. Kradnú jednotlivci aj organizované skupiny, a to nielen drahý tovar (mäso, alkohol, kozmetika), ale aj základné potraviny a bežné produkty dennej spotreby. Veľkým a narastajúcim problémom je stúpajúca agresivita pri incidentoch," vyjadrila sa pre Topky.sk kuklová.

Samoobslužné pokladne ako lákadlo
Aby ale v čo najväčšej miere takýmto situáciám predchádzali, na samoobslužných pokladniciach majú zavedené aj rôzne kontrolné mechanizmy, pričom pokladnica dokáže pri podobnej manipulácii automaticky privolať personál.

Bránky na otváranie čiarovým kódom majú svoje opodstatnenie

"Pokiaľ zákazník nedisponuje platným pokladničným dokladom, je preňho prekročenie pokladničných turniketov zložitejšie. V prípade pokusu prekonania turniketu násilím sa okamžite spustí alarm a na miesto je privolaná ostraha predajne," popisuje Lidl sériu udalostí, ktoré môžu nastať.

Nie je pritom vylúčené ani to, o čom sa už šepká aj v susednom Česku. V prípade portálu novinky.cz sa už napríklad otvorene hovorí o zavedení umelej inteligencie, ktorá by na základe vstupných údajov rozlišovala druh nablokovaného tovaru a aj možnosť, či chcel zákazník zámerne obísť vyššiu cenovku s cieľom platiť menej.

Samoobslužné pokladne ako lákadlo
Lidl si s týmto výdobytkom ešte počká, no neodmietol jej budúce nasadenie. "Túto možnosť do budúcnosti nevylučujeme. Neustále sledujeme trendy a hľadáme nové riešenia, ktoré by našim zákazníkom zjednodušili, zrýchlili a celkovo spríjemnili zážitok z nakupovania," uzavrela Maštalircová.

Niektorí špekulanti predstierajú platbu kartu, iní menia kódy

"Stretávame sa aj s pokusmi o krádeže pri samoobslužných pokladniach, či už ide o predstieranie platby kartou, výmenu kódov za iný (lacnejší) tovar alebo zámenu tovarov pri blokovaní. Pri samoobslužných pokladniach vnímame potrebu dostupnosti pomocného personálu, nielen ako podporu a pomoc zákazníkovi, ale aj z dôvodu kontroly operácií pri samoobslužnej platbe. Niektoré spotrebné družstvá pristúpili aj k dvojitej kontrole, zabezpečením prechodových brán," potvrdila Kuklová z COOP Jednota.

Nasadzujú najmodernejšie zbrane - AI

V predajniach COOP Jednota preto inštalujú kamerové systémy, bezpečnostné brány, tovar je označovaný dostupnými bezpečnostnými prvkami. To však nie je všetko. "Vybrané rizikové tovary označujeme nálepkami s čipom. Na základe skúseností je najúčinnejšia kombinácia kamerového systému, ochranných čipov na tovare a umelej inteligencie. Kamery odstrašujú zlodejov, čipy spúšťajú alarm pri pokuse o krádež a AI pomáha identifikovať podozrivé správanie v reálnom čase," popísala Kuklová.

Inteligentné pokladničné systémy Jednota označila ako prínosné, no napriek tomu predstavujú značné investičné zaťaženie.

"Bezpečnosť na našich predajniach zabezpečujú strážne služby, ktoré sledujú a priebežne reagujú na aktuálne trendy. Prístup je nastavený individuálne podľa regiónu a podľa toho, ktoré opatrenie je kde účinné. Jedným z realizovaných krokov bola aj inštalácia turniketov za pokladničnou zónou na všetkých našich predajniach," zareagovala na otázky Topiek hovorkyňa reťazca Kaufland Nikoleta Lörincová.

