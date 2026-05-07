Návrh nového Občianskeho zákonníka odstraňuje dualizmus záväzkového práva

BRATISLAVA - Jednou z najvýznamnejších zmien vládou schváleného nového Občianskeho zákonníka je odstránenie dualizmu záväzkového práva. Nový zákonník zjednocuje občianske a obchodné záväzkové vzťahy do jedného systému a preberá viaceré zmluvné typy z Obchodného zákonníka vrátane kúpnej zmluvy či zmluvy o dielo. Uviedla to hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Barbora Škulová.
Cieľom je odstrániť neprehľadnosť, duplicity a spory o tom, podľa ktorého právneho predpisu sa má konkrétny právny vzťah posudzovať. „Ľudia aj podnikatelia musia mať jasné pravidlá a vedieť, podľa akého práva sa ich zmluvy posudzujú. Nový zákonník prináša jednotný systém a väčšiu právnu istotu,“ zdôraznil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).
Nové zmluvné pravidlá
Návrh podľa rezortu spravodlivosti zároveň zavádza viaceré moderné právne inštitúty, ktoré slovenská právna úprava doteraz nepoznala alebo ich upravovala len čiastočne. Ide napríklad o zodpovednosť za nepoctivé rokovanie pri uzatváraní zmlúv, prevod zmluvy, peňažnú zábezpeku či nový systém následkov porušenia zmluvných povinností.
Dedičstvo po novom
Zmeny sa týkajú aj dedičského práva. Nový zákonník rozširuje možnosti jednotlivca rozhodovať o svojom majetku pre prípad smrti a zavádza nové inštitúty, ako sú dedičská zmluva, odkaz, príkaz alebo správca dedičstva. Rozširuje sa aj okruh zákonných dedičov s cieľom znížiť prípady, keď majetok pripadne štátu.
Právna úprava zároveň podľa ministerstva výraznejšie chráni osoby konajúce v dobrej viere, a to pri nadobúdaní vlastníctva, zastupovaní či postúpení pohľadávok. Reaguje tiež na digitálnu dobu a upravuje právne úkony v elektronickej podobe. Nový kódex má nahradiť súčasný Občiansky zákonník z roku 1964.
Na príprave návrhu pracovala odborná rekodifikačná komisia zložená zo sudcov, advokátov, notárov, akademikov aj expertov na európske právo. Návrh bol konzultovaný aj s Národnou bankou Slovenska, bankovým sektorom, poisťovňami, sociálnymi partnermi a ďalšími odbornými subjektmi. Po schválení vládou smeruje návrh nového Občianskeho zákonníka na rokovanie Národnej rady SR. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2027.