IDEB Defence & Security 2026: Nad Bratislavou preletí letecká technika, akú hlavné mesto ešte nezažilo

V utorok 12. mája o 10:00 rozvibruje oblohu nad Bratislavou výnimočná letecká technika. Najmodernejšia stíhačka F-16 Block 70, ikonický vrtuľník UH-60M Black Hawk a taktické transportné lietadlo C-27J Spartan, v prípade priaznivých meteorologických podmienok, veľkolepo odštartujú historicky najrozsiahlejší ročník medzinárodného veľtrhu obrany a bezpečnosti IDEB Defence & Security 2026. Nízke prelety vo výške približne 300 metrov prinesú vizuálny aj zvukový zážitok, aký Bratislava zažíva len zriedkavo. Rekordný ročník veľtrhu prinesie do Incheby viac ako 150 vystavovateľov zo 17 krajín sveta, vyše 250 kusov modernej vojenskej a bezpečnostnej techniky a najväčšiu výstavnú plochu v histórii podujatia. Návštevníci si budú môcť technológie budúcnosti pozrieť až do 14. mája.
IDEB Defence & Security 2026 je miestom, kde možno na vlastné oči vidieť a na vlastnej koži zažiť technológie, ktoré inak ostávajú za zatvorenými dverami armád, špeciálnych jednotiek a obranného a bezpečnostného priemyslu.
Čo čaká návštevníkov?
Stíhačka F-16 Block 70 naživo — jedna z desiatich stíhačiek slovenskej armády a zároveň technologicky najmodernejší prírastok slovenského letectva bude patriť medzi hlavné lákadlá veľtrhu. Návštevníci si ju budú môcť pozrieť z bezprostrednej blízkosti priamo v areáli Incheby. Stroj s dĺžkou viac ako 15 metrov, rozpätím krídel takmer 10 metrov a maximálnou rýchlosťou až Mach 2 — približne 2 400 km/h — patrí medzi najmodernejšie stíhačky súčasnosti.
Legendárny vrtuľník UH-60M Black Hawk — ikonický stroj nasadzovaný v elitných operáciách po celom svete si budú môcť návštevníci pozrieť doslova na dosah ruky priamo na výstavisku. Atmosféru autentického zážitku umocní simulátor letu Black Hawk používaný pri výcviku pilotov aj možnosť vyskúšať si ovládanie bojových dronov a na vlastnej koži zažiť technológie, ku ktorým sa verejnosť bežne nedostane.
Systém, ktorý dnes chráni vzdušný priestor Slovenska. Izraelský BARAK MX patrí medzi najpokročilejšie systémy protivzdušnej obrany súčasnosti. Na IDEB Defence & Security 2026 ho bude možné vidieť naživo spolu s technológiami, ktoré dnes rozhodujú o bezpečnosti štátov po celom svete.
Slovenská technológia svetovej úrovne. DMD GROUP predstaví svetovú premiéru novej generácie samohybnej húfnice ShKH EVA M3 6×6 spolu s automatizovaným mínometom SAM120 a mobilným veliteľským stanovišťom CPV II. Projekty, ktoré ukazujú, že slovenský obranný priemysel patrí medzi rešpektovaných hráčov európskeho trhu.
Elitné jednotky v akcii. Vonkajšie plochy výstaviska sa premenia na scénu plnú adrenalínu, dynamických zásahov a reálnych bezpečnostných operácií. Návštevníci uvidia likvidáciu výbušnín pomocou robotov, simulované útoky dronov na obrnenú techniku aj boj zblízka. Vrcholom programu bude ukážka Pohotovostného policajného útvaru Ministerstva vnútra SR „NIET ÚNIKU“, ktorá predvedie realistický zásah proti ozbrojenému páchateľovi.
Veľké množstvo modernej vojenskej a bezpečnostnej techniky nebude len vystavené — návštevníci ju budú môcť zažiť na vlastnej koži. Od masívnych obrnených vozidiel cez robotické systémy a drony až po najmodernejšie bezpilotné technológie — všetko na jednom mieste a na dosah ruky. IDEB Defence & Security totiž nie je veľtrh, kde technika stojí za sklom, ale podujatie, kde sa moderné technológie menia na skutočný zážitok.
Súčasťou sprievodného programu bude medzinárodné Artillery Symposium, prezentácia európskej iniciatívy SAFE — nového finančného nástroja EÚ zameraného na posilnenie bezpečnostných kapacít a modernizáciu obranného priemyslu. Pre slovenské firmy ide o významnú príležitosť zapojiť sa do veľkých európskych projektov a posilniť svoje postavenie na medzinárodnom trhu. Program doplnia aj rokovania zástupcov NATO, priemyslu a akademickej sféry. Odbornými garantmi veľtrhu sú Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo vnútra SR.
IDEB Defence & Security 2026 12.–14. mája 2026 · Incheba Expo Bratislava www.ideb.sk
Vstupenky na Predpredaj.sk.
- reklamná správa -