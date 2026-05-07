Najvyšší správny súd od svojho vzniku v roku 2021 rozhodol približne 8050 vecí

BRATISLAVA - Najvyšší správny súd (NSS) SR rozhodol od svojho vzniku v roku 2021 približne 8050 vecí z celkového počtu 8800 vecí. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda NSS Pavol Naď. Súd je tak podľa jeho slov v skvelej kondícii, pripravený rozhodovať včas a kvalitne, teda v lehotách od troch do približne deviatich mesiacov.
Od počiatku súdu bolo podľa Naďa dôležité zvládnuť vstup do rozhodovacích činností vo všetkých agendách, ktoré Najvyšší správny súd SR má. „Ide predovšetkým o kasačnú agendu, a to je kontrola správnosti, zákonnosti a ústavnosti rozhodnutí správnych súdov, ktoré vznikli v roku 2023. Ďalej je to disciplinárna súdna agenda, o ktorej vieme, že je aj mediálne sledovanou a budí záujem verejnosti, a to z toho dôvodu, že je tu záujem ľudí našej krajiny, aby justičné prostredie bolo dostatočne personálne čisté a kvalitne pôsobiace,“ priblížil Naď.
Za dôležitú označil aj volebnú agendu pri súdnej kontrole ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. V tomto roku podľa Naďa čaká NSS ďalšia výzva, a to zvládnuť komunálne voľby. Zásadnou je podľa neho i politická agenda, v ktorej súd rieši možnosť prípadného zastavenia činnosti alebo pozastavenia činnosti niektorej z politických strán, ak by boli naplnené právne podmienky pre takýto postup. „Takýto návrh na Najvyšší správny súd doposiaľ neprišiel,“ podotkol Naď.
Pokračoval, že NSS prevzal v roku 2021 z Najvyššieho súdu SR vyše 1900 vecí a zo Súdnej rady SR v disciplinárnych veciach viac ako 70 vecí. „V podstate všetky tieto veci boli vybavené. Ak v kasačnej agende zostali nejaké dve - tri kauzy, tak preto, lebo boli prekážky a existujú prekážky pre ich vybavenie,“ ozrejmil Naď. Zdôraznil, že NSS je dôležité ukotvovať v európskom právnom priestore. Za míľniky súdu preto považuje prvé návštevy v susedných krajinách na najvyšších súdnych inštanciách, predovšetkým návštevu na Súdnom dvore Európskej únie.