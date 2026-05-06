Polícia skoro ráno rozbehla veľkú protidrogovú RAZIU: Dokonca zadržali aj príslušníka väzenskej stráže!

BRATISLAVA - Slovenská polícia spustila rozsiahlu protidrogovú operáciu s krycím názvom „Tábor“, ktorá prebieha na viacerých miestach naprieč celou krajinou. Do akcie je zapojená Národná protidrogová jednotka (NPJ), konkrétne protidrogové oddelenie Západ.
Podľa doterajších informácií ide o vážnu trestnú vec, ktorú vyšetrovateľ vedie v súvislosti so zločinom neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. Prípad sa týka aj nelegálneho zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo hormonálnym účinkom, pričom vyšetrovanie zasahuje aj do roviny zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Zasahujú dokonca aj vo väzení na východe, zadržali aj príslušníka ZVJS
Policajti aktuálne vykonávajú domové prehliadky po celom území Slovenska. Zásah prebieha dokonca aj v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach-Šaci, čo naznačuje mimoriadny rozsah celej operácie.
Zarážajúcim faktom je, že medzi zadržanými osobami sa nachádza aj príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Práve tento zbor zároveň poskytuje polícii pri akcii súčinnosť.
Polícia zatiaľ zverejnila len základné informácie. Ako uviedla, "v priebehu dňa poskytneme viac informácií s prihliadnutím na procesnú situáciu."
Vyšetrovanie je v plnom prúde a nie je vylúčené, že počet zadržaných ešte narastie.