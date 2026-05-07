Revolučná zmena Ústavy! Občania by mohli odvolať parlament v ľudovom hlasovaní: Rezort určil podmienky

BRATISLAVA - Národnú radu (NR) SR by po novom mohlo byť možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia nielen prijatím uznesenia národnej rady, ale aj využitím ľudového hlasovania. Vyplýva to z návrhu novely Ústavy SR, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR.
V ľudovom hlasovaní by občania rozhodovali, či bude národná rada odvolaná počas svojho prebiehajúceho volebného obdobia pred jeho ústavou predpokladaným riadnym skončením. „Ide o výnimočný zásah do trvania poslaneckého mandátu, preto je viazaný na splnenie prísnych podmienok,“ zdôvodnilo ministerstvo. Má zabezpečiť konformné riešenie situácií, v ktorých dôjde k zásadnej strate dôvery verejnosti v zákonodarný orgán.
Ľudové hlasovanie by vyhlasoval prezident, ak by o to petíciou požiadalo aspoň 350.000 občanov, ktorí majú právo voliť do Národnej rady SR. „Takto stanovený počet podpisov predstavuje vysokú mieru občianskej podpory a zabezpečuje, že návrh na odvolanie národnej rady je výrazom vážnej a široko rozšírenej spoločenskej požiadavky,“ zdôvodnil rezort. Ľudové hlasovanie by nebolo možné vyhlásiť počas prvých a posledných šiestich mesiacov volebného obdobia národnej rady, ani posledných šiestich mesiacov volebného obdobia prezidenta. Rovnako by nebolo možné ani v období vojny a vojnového stavu.
Národná rada by sa ľudovým hlasovaním považovala za odvolanú, ak by za jej odvolanie hlasovala trojpätinová väčšina z takého počtu oprávnených voličov, aký sa zúčastnil na predchádzajúcich voľbách do národnej rady. Takto stanovené pohyblivé kvórum vychádza z tézy, že parlament má odísť vtedy, keď je „naň nahnevaná“ viac než tesná väčšina aktívnych občanov.
Povinnosť vyhlásiť voľby
Predseda parlamentu by mal povinnosť vyhlásiť voľby do NR SR v lehote siedmich dní od vyhlásenia výsledkov ľudového hlasovania. Krátka lehota reflektuje potrebu rýchlej reakcie na vzniknutý stav a minimalizácie obdobia, v ktorom je zákonodarný orgán odvolaný. Voľby by sa museli uskutočniť najneskôr do 110 dní od ich vyhlásenia. Ak by predseda NR SR v tejto veci nebol činný, voľby by vyhlásil prezident. Odvolanej národnej rade by volebné obdobie zaniklo dňom konania volieb.
Ministerstvo zdôvodnilo návrh zmien cieľom naplniť verejný prísľub premiéra Roberta Fica (Smer-SD) občanom SR ustanoviť ústavný právny prostriedok, uplatnením ktorého budú môcť aj občania ukončiť volebné obdobie Národnej rade SR a vyvolať konanie predčasných parlamentných volieb. Zmeny zavádzajúce ľudové hlasovanie o odvolaní Národnej rady SR by mali vstúpiť do účinnosti až uplynutím volebného obdobia národnej rady začatého v roku 2023.
V nadväznosti na návrh novely Ústavy SR predložilo MS do medzirezortného pripomienkového konania aj novelu zákona o Ústavnom súde SR. Ústavný súd SR by mal rozhodovať o sťažnostiach proti výsledku ľudového hlasovania o odvolaní Národnej rady SR, a to v lehote do 30 dní od jej doručenia. Sťažnosť proti výsledku ľudového hlasovania by mohla podávať najmenej pätina poslancov národnej rady a petičný výbor zastupujúci skupinu aspoň 350.000 občanov, na ktorej požiadanie prezident ľudové hlasovanie o odvolaní národnej rady vyhlásil.