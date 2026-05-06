BRATISLAVA - Polícia pátra po 17-ročnom Ľubošovi Jozefovi Biharym z Pezinka. Naposledy ho videli 5. mája o 16.00 h v centre pre deti a rodinu v Pezinku. Odtiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografiu nezvestného.
Mladík je vysoký 170 cm, strednej postavy, váži 80 kg. Má hnedé oči a krátke čierne vlasy.
Akékoľvek informácie k jeho súčasnému pobytu a pohybu môže verejnosť oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.