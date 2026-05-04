Nový Občiansky zákonník ide na vládu: Sľubuje jednoduchšie pravidlá, väčšiu voľnosť a zásadnú zmenu pre podnikanie

BRATISLAVA - Nový Občiansky zákonník prešiel Legislatívnou radou vlády SR a taktiež bez pripomienok aj Hospodárskou a sociálnou radou SR. V stredu (6. 5.) ho ministerstvo spravodlivosti predloží na rokovanie vlády. Po zasadnutí hospodárskej rady o tom informoval minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).
Väčšia zmluvná voľnosť
Nový Občiansky zákonník má podľa Suska zásadný a pozitívny vplyv pre podnikateľské prostredie. „Na jednej strane posilňuje autonómiu slobodnej vôle človeka upraviť si svoje vzťahy spôsobom, ktorý jemu vyhovuje, a Občiansky zákonník tu bude pôsobiť len subsidiárne,“ povedal Susko s tým, že ak sa strany nedohodnú inak, tak sa bude postupovať podľa Občianskeho zákonníka, ale vo väčšine vecí si budú môcť strany upraviť právne vzťahy tak, ako im bude vyhovovať.
Pre podnikateľský sektor je prínosná strešná úprava právnických osôb, ktorá sa zakotvila do Občianskeho zákonníka. Obchodné spoločnosti zostanú v Obchodnom zákonníku tak, ako to je v súčasnosti, priblížil Susko. V zákonníku sa takisto podľa neho zjednocujú zmluvné vzťahy. Ruší sa záväzková časť v Obchodnom zákonníku a celá sa presúva do Občianskeho zákonníka. „Dôsledkom čoho už nebudeme mať dve kúpne zmluvy, dve zmluvy o dielach, jedny podľa Občianskeho zákonníka, druhé podľa Obchodného zákonníka, ale zjednotí sa táto právna úprava do jedného právneho predpisu,“ podotkol minister.
Jednoduchšie právo v praxi
Tvrdí, že právna úprava celej záväzkovej časti sa presúva do Občianskeho zákonníka. „Tie vzťahy budú oveľa jednoduchšie a bude oveľa prehľadnejšia aj aplikácia v praxi a v konečnom dôsledku aj riešenie sporov pri prípadnom súdnom konaní,“ dodal Susko.
Podpora sociálnych partnerov
Zároveň ocenil aj prístup sociálnych partnerov pri príprave nového Občianskeho zákonníka a aj v rozporových konaniach. Šéf rezortu spravodlivosti poukázal na to, že niektoré rozpory akceptovali a niektoré si vysvetlili. Na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR tak tento zákon prešiel bez pripomienok, doplnil.
Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga vyzval poslancov parlamentu, že ak budú chcieť nejako zmeniť tento zákonník, aby tak nerobili. „Toto je veľká legislatívna zmena, ktorá vplýva na celospoločenský život, a akékoľvek dodatky k Občianskemu zákonníku bez toho, aby sa zanalyzovali veľmi detailne, môžu narušiť to, čo bolo krvopotne niekoľko rokov pripravované,“ uviedol. Nový Občiansky zákonník je podľa neho príkladom toho, ako sa má legislatíva pripravovať.