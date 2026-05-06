Polícia obvinila 48-ročnú Prešovčanku z jazdy pod vplyvom alkoholu

PREŠOV - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 48-ročnú Prešovčanku. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, žena v utorok (5. 5.) večer na Višňovej ulici v Prešove viedla osobné motorové vozidlo. Z dôvodu, že počas jazdy prekročila maximálnu povolenú rýchlosť v obci, vozidlo zastavila policajná hliadka a vodičku podrobila kontrole.
„Výsledok dychovej skúšky u 48-ročnej Prešovčanky presiahol dve promile. Žena skončila v cele policajného zaistenia,“ uviedla Ligdayová.