Súd schválil dohodu o vine a treste s Pučekom: Prípad korupcie vo finančnej správe má právoplatný verdikt

NITRA - Špecializovaný trestný súd v Pezinku schválil dohodu o vine a treste so spolupracujúcim obvineným JUDr. Patrikom Pučekom. Návrh na schválenie uzatvorenej dohody o vine a treste týkajúcej sa prečinov podplácania podala prokurátorka Krajskej prokuratúry v Nitre, informoval námestník krajského prokurátora v Nitre pre netrestný úsek Jaroslav Maček.
Vec bola pôvodne rozpracovaná Úradom špeciálnej prokuratúry. Jeden zo skutkov odhalil korupčné správanie vysokopostaveného príslušníka Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS), pobočka Západ, Štefana Palatického. Ten za svoj skutok v samostatnom trestnom konaní dostal okrem iného aj finančný trest 80.000 eur. Bývalý vyšetrovateľ KÚFS mal brať od Pučeka úplatky.
Prokurátorka Krajskej prokuratúry v Nitre podala 8. apríla na Špecializovaný trestný súd v Pezinku návrh na schválenie dohody o vine a treste uzatvorenej s obvineným Pučekom pre prečin podplácania. Po preskúmaní podaného návrhu a celého spisového materiálu samosudca nezistil dôvody na odmietnutie návrhu.
Po otvorení verejného zasadnutia, po prednesení návrhu dohody o vine a treste samosudca položil obvinenému otázky, obvinený na všetky odpovedal áno. Samosudca zároveň z obsahu spisového materiálu nezistil žiadne pochybnosti o tom, že skutok, ktorý je obvinenému kladený za vinu sa stal, má znaky stíhaného trestného činu a nie sú pochybnosti, že ho spáchal obvinený. Uzavretú dohodu o vine a treste vyhodnotil ako primeranú a spravodlivú, schválil ju, čo potvrdil verejne vyhláseným rozsudkom. Rozsudok nadobudol právoplatnosť jeho vyhlásením.