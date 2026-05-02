Slovenka, obžalovaná z terorizmu, sa má v stredu postaviť pred súd

BRATISLAVA - Renáta D. sa má v prípade ohrozovania mravnej výchovy mládeže v stredu (6. 5.) postaviť pred odvolací súd. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Najvyššieho súdu (NS) SR.

Renátu D. obžalovali pre obzvlášť závažné zločiny založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, vojnového bezprávia a prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) ju uznal v decembri 2023 za vinnú z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže a uložil jej dvojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri roky. Prokurátor sa voči rozsudku ŠTS na mieste odvolal. Nesúhlasil s výrokom o právnej kvalifikácii, ako ani s uloženým trestom. Renáta D. si vtedy ponechala lehotu na vyjadrenie.

Podľa obžaloby mala Renáta D. spolu s manželom vychovávať obe deti v duchu ideológie radikálneho islamu po tom, ako sa na prelome rokov 2014 a 2015 dostala na územie Sýrie, kde mal byť jej manžel - lekár súčasťou teroristickej organizácie Islamský štát (ISIS). Na Slovensko ju spolu s deťmi vo februári 2023 dopravil z Iraku vládny špeciál repatriačným letom. Hneď ju zadržali a vzali do väzby. Tvrdila, že je nevinná a obžaloba nedôvodná.

Súvisiace články

FOTO MIMORIADNE Súd definitívne rozhodol
MIMORIADNE Súd definitívne rozhodol o atentátnikovi na premiéra Fica
Domáce
FOTO Krvavý útok v Aténach:
Krvavý útok v Aténach: 89-ročný strelec zranil viacerých ľudí v poisťovni aj priamo na súde
Zahraničné
Ilustračné foto
Juraj Cintula sa má v prípade atentátu na Fica postaviť v stredu pred súd
Domáce
Ilustračné foto
Referendum bez Ústavného súdu: Prezident rozhoduje sám, právnici upozorňujú na ústavné otázky
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Martin Novák varuje! Slovenské gastro je v hroznom stave: Keď uvidíte toto, utekajte...!
Martin Novák varuje! Slovenské gastro je v hroznom stave: Keď uvidíte toto, utekajte...!
Prominenti
Spevák Tomy Kotty v relácii Neskoro večer opísal svoj pobyt na protialkoholickom liečení
Spevák Tomy Kotty v relácii Neskoro večer opísal svoj pobyt na protialkoholickom liečení
Prominenti
Najhorší deň v živote Romana Pomajba! Lekári mu oznámili zdrvujúcu správu: Rakovina!
Najhorší deň v živote Romana Pomajba! Lekári mu oznámili zdrvujúcu správu: Rakovina!
Prominenti

Domáce správy

Aktivita kliešťov prudko stúpa:
Aktivita kliešťov prudko stúpa: Pozor na nebezpečné diagnózy! Všímajte si TIETO symptómy
Domáce
Slováci, pripravte sa na
Slováci, pripravte sa na krutú jeseň! Siahneme si ešte hlbšie do vreciek: Varovania infláciou, akú sme nečakali!
Domáce
FOTO Tragická nehoda na východe:
Tragická nehoda na východe: Motocyklista vletel do auta, náraz nemal šancu prežiť!
Domáce
Hrnčiarsky deň v Bardejovských Kúpeľoch: Zažite ukážky tradičného remesla a živú keramiku
Hrnčiarsky deň v Bardejovských Kúpeľoch: Zažite ukážky tradičného remesla a živú keramiku
Prešov

Zahraničné

FOTO Na snímke Obecný dom
Do Česka dorazí skutočný unikát: V Prahe vystavia najdrahšiu poštovu známka sveta!
Zahraničné
Prelomový úspech umelej inteligencie:
Prelomový úspech umelej inteligencie: Robot porazil špičkových hráčov ping-pongu!
Zahraničné
Donald Trump
ONLINE Trump oznámil Kongresu, že nepriateľské akcie v Iráne boli ukončené
Zahraničné
Experti bijú na poplach:
Experti bijú na poplach: NATO nie je pripravené na konfrontáciu s Ruskom! Poukazujú na 5 dôvodov
Zahraničné

Prominenti

Spoznáte slovenského moderátora? Máte
Spoznáte slovenského moderátora? Máte 5 pokusov uhádnuť, o koho ide!
Domáci prominenti
Obavy o slávnu herečku:
Obavy o slávnu herečku: Je z nej kosť a koža
Zahraniční prominenti
Roman Pomajbo
Najhorší deň v živote Romana Pomajba! Lekári mu oznámili zdrvujúcu správu: Rakovina!
Domáci prominenti
Žili šťastne až do
Žili šťastne až do smrti... Ale kdeže! Tento KVÍZ zničí tvoje detské spomienky na rozprávky
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Letuška Paula zhodila uniformu.
Budete šokovaní: VIDEO Letuška Paula ukázala, čo má pod uniformou! TO by ste neuhádli
Zaujímavosti
Šťastná rodinka na palube.
Zázrak na palube: Let bol celý obsadený! Na konci však pribudla ešte jedna pasažierka
Zaujímavosti
Panika v Česku: Turisti
Panika v Česku: Turisti priviezli v autobuse po návrate z dovolenky ázijského sršňa
Zaujímavosti
S týmto návykom je
S týmto návykom je v súlade aj tradičná čínska medicína: Zlepší vám náladu, spánok a najmä metabolizmus
vysetrenie.sk

Dobré správy

FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce

Ekonomika

Vodičáky na stôl: Prešli by ste križovatku riadenú policajtom bez pokuty? Ukážte sa! (kvíz)
Vodičáky na stôl: Prešli by ste križovatku riadenú policajtom bez pokuty? Ukážte sa! (kvíz)
Vedeli o katastrofe, no mlčali: Dokumenty tajnej služby Stasi odkrývajú mrazivé pozadie černobyľskej tragédie!
Vedeli o katastrofe, no mlčali: Dokumenty tajnej služby Stasi odkrývajú mrazivé pozadie černobyľskej tragédie!
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?

Šport

VIDEO Černák sa raduje, Slafkovský smúti: Tampa v dráme našla svojho hrdinu a predĺžila sériu
VIDEO Černák sa raduje, Slafkovský smúti: Tampa v dráme našla svojho hrdinu a predĺžila sériu
NHL
Viac ako dvojmetrový obor sa postaral o prerušenie zápasu Česka: Stalo sa mi to prvýkrát v živote
Viac ako dvojmetrový obor sa postaral o prerušenie zápasu Česka: Stalo sa mi to prvýkrát v živote
Reprezentácia
VIDEO Strhujúci zápas so smutným koncom pre Čechov: Slovensko spoznalo súpera v boji o zlato
VIDEO Strhujúci zápas so smutným koncom pre Čechov: Slovensko spoznalo súpera v boji o zlato
MS v hokeji do 18 rokov
VIDEO Najväčší hrdina Slovana: Najsilnejší moment finále prinútil fanúšikov Nitry tlieskať súperovi
VIDEO Najväčší hrdina Slovana: Najsilnejší moment finále prinútil fanúšikov Nitry tlieskať súperovi
Tipsport liga

Auto-moto

Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Ekonomika
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Predstavujeme
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Správy
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Darovanie krvi: Viac než len dobrý skutok – na čo ako zamestnanec máte nárok?
Darovanie krvi: Viac než len dobrý skutok – na čo ako zamestnanec máte nárok?
Rady, tipy a triky
Súbeh zamestnania a podnikania: Na čo si dať pozor
Súbeh zamestnania a podnikania: Na čo si dať pozor
Podnikanie
Pracovný horoskop na máj: Komu sa črtá nová príležitosť a kto by mal ubrať z tempa?
Pracovný horoskop na máj: Komu sa črtá nová príležitosť a kto by mal ubrať z tempa?
KarieraInfo.sk
Keď vás stolička ničí: Ako prežiť sedavé zamestnanie bez bolesti chrbta
Keď vás stolička ničí: Ako prežiť sedavé zamestnanie bez bolesti chrbta
Prostredie práce

Varenie a recepty

Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Rady a tipy
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Ovocné dezerty

Technológie

Koľko hmotnosti Slnečnej sústavy tvorí Slnko? Pri tomto čísle pochopíš, prečo sú planéty len drobné zrnká
Koľko hmotnosti Slnečnej sústavy tvorí Slnko? Pri tomto čísle pochopíš, prečo sú planéty len drobné zrnká
Vesmír
Na východe Poľska pribudnú obrovské mínové polia: 360 000 kusov má zastaviť tanky
Na východe Poľska pribudnú obrovské mínové polia: 360 000 kusov má zastaviť tanky
Nezaradené
Máš doma starý smartfón odložený v šuflíku? Tento detail na ňom môže signalizovať riziko požiaru
Máš doma starý smartfón odložený v šuflíku? Tento detail na ňom môže signalizovať riziko požiaru
Návody
Ukrajina už používa jednu z najmodernejších rakiet AMRAAM. Trosky AIM-120C-8 ukázali, akú výzbroj dostali F-16 a NASAMS
Ukrajina už používa jednu z najmodernejších rakiet AMRAAM. Trosky AIM-120C-8 ukázali, akú výzbroj dostali F-16 a NASAMS
Armádne technológie

Bývanie

Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu

Pre kutilov

Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Doplnky a dekorácie
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Okrasná záhrada
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Záhrada
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Niektorým sa zmení život: Blíži sa deň, ktorý praje peniazom aj novým šanciam
Zábava
Niektorým sa zmení život: Blíži sa deň, ktorý praje peniazom aj novým šanciam
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Aktivita kliešťov prudko stúpa:
Domáce
Aktivita kliešťov prudko stúpa: Pozor na nebezpečné diagnózy! Všímajte si TIETO symptómy
Slováci, pripravte sa na
Domáce
Slováci, pripravte sa na krutú jeseň! Siahneme si ešte hlbšie do vreciek: Varovania infláciou, akú sme nečakali!
Tragická nehoda na východe:
Domáce
Tragická nehoda na východe: Motocyklista vletel do auta, náraz nemal šancu prežiť!
Donald Trump
Zahraničné
ONLINE Trump oznámil Kongresu, že nepriateľské akcie v Iráne boli ukončené

Ďalšie zo Zoznamu