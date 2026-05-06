Cirskus pre zabudnutú vidličku! Zákazník nabehol do prevádzky vo Vranove nad Topľou: Nadávky aj fyzický útok

VRANOV NAD TOPĽOU - Keď chýba príbor, prichádzajú na rad hádky aj bitka. Kuriózny incident sa odohral vo Vranove nad Topľou, kde sa nespokojný zákazník najskôr cez telefón a potom aj osobne rozhodol vydiskutovať s prevádzkou, prečo mu nebola s obedom doručená aj vidlička.
"Vo Vranove nad Topľou došlo v telefonickom rozhovore ku konfliktu medzi zákazníkom a osobou, ktorá zabezpečuje rozvoz objednanej stravy. Nakoľko mu ku strave nebola doručená vidlička, muža to natoľko rozhnevalo, že prišiel do podniku kde najskôr slovne a potom aj fyzicky napadol pracovníkov prevádzky," informovala polícia.
Incident sa odohral pred očami viacerých zákazníkov. "Muž bol agresívny, neprestal ani po opakovaných výzvach tam prítomných osôb. Dvom mužom spôsobil pri svojom vyčíňaní zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie," ozrejmila polícia.
Tá musela nakoniec zasiahnuť a agresívneho zákazníka obmedziť na osobnej slobode, po vykonaní potrebných procesných úkonov mu bolo povereným príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Vranove nad Topľou vznesené obvinenie z trestného činu výtržníctva. 38-ročný muž je stíhaný na slobode.