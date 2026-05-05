Slovensko dostalo 6. a 7. platbu z plánu obnovy vo výške 1,243 miliardy eur

BRATISLAVA - Slovensko v utorok dostalo peniaze zo 6. a 7. platby z Plánu obnovy a odolnosti SR v celkovej výške 1,243 miliardy eur. Šiesta platba predstavuje cez 590 miliónov eur a siedma platba vyše 652 miliónov eur. Slovensko tak už z plánu obnovy získalo viac ako 5,2 miliardy eur z celkovej alokácie 6,4 miliardy eur. Informoval o tom Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV).
„Toto je výsledok poctivej a vytrvalej práce stoviek ľudí a zároveň dôkaz, že Slovensko dokáže plniť svoje záväzky v prospech občanov. Týchto 1,2 miliardy eur znamená modernejšie nemocnice, lepšie vybavené školy a dostupnejšie služby pre ľudí. Robíme to pre občanov, aby pocítili skutočnú zmenu v kvalite života,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), poverený riadením ÚPPV.
Z financií, ktoré Slovensko dostalo, sa už zrealizovali opatrenia, ako napríklad debarierizácia viac ako 130 stredných škôl, podpora pre 148 ambulancií primárnej starostlivosti či štipendiá pre talentovaných študentov. K ďalším opatreniam preplateným EÚ patria reforma financovania materských škôl, rozvoj centier zdieľaných služieb a rozšírenie kapacít domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilných hospicov.