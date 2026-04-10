Súd v kauze objednávky vraždy Jána Kuciaka pokračuje čítaním výpovedí svedkov

PEZINOK - Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov pokračuje v piatok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku čítaním výpovedí svedkov. Obžalovaní a ani poškodení nie sú prítomní v pojednávacej miestnosti.
Vagovič o práci Kuciaka a jeho článkoch
Čítala sa napríklad svedecká výpoveď novinára Mareka Vagoviča z hlavného pojednávania, ktoré sa konalo v januári 2020. Vagovič vtedy uviedol, že editoval Kuciakove články. Vyzdvihol Kuciakovu schopnosť orientovať sa vo verejných zdrojoch.
Odmietol zaujatosť zavraždeného novinára voči obžalovanému Marianovi K. Hovoril aj o poslednom investigatívnom článku Kuciaka o talianskej mafii, ktorý bol publikovaný až po novinárovej smrti. V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs.
Prípad sa vracia na súd
Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo.