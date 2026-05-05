Tajomstvo čerstvosti banánov z Lidla: Dozrievajú v slovenskej dedine Madunice

Ráno si ho nakrájate do ovsenej kaše, zoberiete ako rýchly snack do práce alebo z neho upečiete fantastický banánový chlieb. Banány sú stálicou našich jedálničkov a patria medzi najpredávanejšie potraviny na Slovensku. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, ako je možné, že k nám dorazia z opačného konca sveta v takej vynikajúcej kondícii? Dokonale zrelé banány do Lidla prichádzajú cez oceán a dedinku na západe Slovenska.
Hoci si väčšina ľudí myslí, že banánovník je palma, v skutočnosti ide o bylinu. Príbeh plodov, ktoré bežne nachádzame na pultoch Lidla, sa však začína tisícky kilometrov od nás, a to na certifikovaných plantážach v krajinách ako Ekvádor, Kolumbia, Kostarika či Pobrežie Slonoviny. Práve odtiaľ sa plavia cez oceán až k nám do Európy. Aby si plody zachovali svoju maximálnu čerstvosť, prevážajú sa v prísne kontrolovaných podmienkach, pričom sa ich teplota neustále monitoruje. Po vykládke v prístavoch si banány preberá moderná flotila chladiarenských kamiónov, ktorá ich privezie priamo na Slovensko. A práve tu sa začína tá najzaujímavejšia časť ich príbehu, o ktorej väčšina z nás netuší.
Slovenská zastávka v Maduniciach
Banány z prístavu putujú do špecializovaného dozrievacieho centra VVISS v Maduniciach, kde prebieha precízne riadený proces dozrievania. Tu sa pod drobnohľadom najmodernejších technológií, senzorov a kamier odohráva doslova ovocná alchýmia. Banány sa po dôkladnej kontrole uložia do špeciálnych, hermeticky uzavretých komôr. „Odborníci tu pomocou kamier a senzorov simulujú ideálne podmienky na zrenie. Celý tento proces trvá 5 až 7 dní, počas ktorých dozerajú na to, aby sa vo vnútri plodu premenil škrob na cukor a banán získal svoju typickú sladkú chuť aj žltú farbu,“ priblížil Dušan Sivák, nákupca pre čerstvé ovocie a zeleninu v Lidli. „Až následne, keď banány dosiahnu ideálny stupeň zrelosti a prejdú prísnou výstupnou kontrolou, expedujú sa do našich centrálnych skladov a odtiaľ na pulty predajní Lidl,“ dodal.
Kvalita bez kompromisov
Pre Lidl je kvalita prioritou a nerobí v nej žiadne kompromisy. Dôkazom je aj fakt, že reťazec pri požiadavkách na kvalitu ide ešte ďalej, než stanovuje legislatíva. Diskont si s pomocou odborníkov stanovil vlastné hraničné limity pre čerstvé ovocie a zeleninu, ktoré sú až trikrát prísnejšie a pravidelne ich kontroluje. Pri nákupoch tak máte stopercentnú istotu, že svojej rodine dávate nielen chutné, ale najmä bezpečné potraviny.
„Chceme, aby naši zákazníci pri regáloch s čerstvým ovocím a zeleninou vôbec nemuseli váhať či študovať etikety. Preto sme sa rozhodli ísť nad rámec legislatívy a nastaviť vlastný štandard kvality. Vďaka nášmu prísnemu systému si zákazníci môžu byť istí, že v Lidli za férovú cenu dostávajú prvotriednu kvalitu,“ uzavrel Dušan Sivák.
Keď si najbližšie v Lidli vložíte do košíka žltý banán, spomeňte si na jeho príbeh. Je za ním kus precíznej práce, moderné dozrievacie technológie v Maduniciach a nekompromisné požiadavky na kvalitu, ktoré z neho robia ten najlepší výber. Dozrel čas na banány, a tie z Lidla sa skutočne oplatia.
