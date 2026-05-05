Utorok5. máj 2026, meniny má Lesana, Lesia, zajtra Hermína

Tajomstvo čerstvosti banánov z Lidla: Dozrievajú v slovenskej dedine Madunice

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: LIDL)
© Zoznam/ © Zoznam/

Ráno si ho nakrájate do ovsenej kaše, zoberiete ako rýchly snack do práce alebo z neho upečiete fantastický banánový chlieb. Banány sú stálicou našich jedálničkov a patria medzi najpredávanejšie potraviny na Slovensku. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, ako je možné, že k nám dorazia z opačného konca sveta v takej vynikajúcej kondícii? Dokonale zrelé banány do Lidla prichádzajú cez oceán a dedinku na západe Slovenska.

Hoci si väčšina ľudí myslí, že banánovník je palma, v skutočnosti ide o bylinu. Príbeh plodov, ktoré bežne nachádzame na pultoch Lidla, sa však začína tisícky kilometrov od nás, a to na certifikovaných plantážach v krajinách ako Ekvádor, Kolumbia, Kostarika či Pobrežie Slonoviny. Práve odtiaľ sa plavia cez oceán až k nám do Európy. Aby si plody zachovali svoju maximálnu čerstvosť, prevážajú sa v prísne kontrolovaných podmienkach, pričom sa ich teplota neustále monitoruje. Po vykládke v prístavoch si banány preberá moderná flotila chladiarenských kamiónov, ktorá ich privezie priamo na Slovensko. A práve tu sa začína tá najzaujímavejšia časť ich príbehu, o ktorej väčšina z nás netuší.

Tajomstvo čerstvosti banánov z
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: LIDL)

Slovenská zastávka v Maduniciach

Banány z prístavu putujú do špecializovaného dozrievacieho centra VVISS v Maduniciach, kde prebieha precízne riadený proces dozrievania. Tu sa pod drobnohľadom najmodernejších technológií, senzorov a kamier odohráva doslova ovocná alchýmia. Banány sa po dôkladnej kontrole uložia do špeciálnych, hermeticky uzavretých komôr. „Odborníci tu pomocou kamier a senzorov simulujú ideálne podmienky na zrenie. Celý tento proces trvá 5 až 7 dní, počas ktorých dozerajú na to, aby sa vo vnútri plodu premenil škrob na cukor a banán získal svoju typickú sladkú chuť aj žltú farbu,“ priblížil Dušan Sivák, nákupca pre čerstvé ovocie a zeleninu v Lidli. „Až následne, keď banány dosiahnu ideálny stupeň zrelosti a prejdú prísnou výstupnou kontrolou, expedujú sa do našich centrálnych skladov a odtiaľ na pulty predajní Lidl,“ dodal.

Tajomstvo čerstvosti banánov z
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: LIDL)

Kvalita bez kompromisov

Pre Lidl je kvalita prioritou a nerobí v nej žiadne kompromisy. Dôkazom je aj fakt, že reťazec pri požiadavkách na kvalitu ide ešte ďalej, než stanovuje legislatíva. Diskont si s pomocou odborníkov stanovil vlastné hraničné limity pre čerstvé ovocie a zeleninu, ktoré sú až trikrát prísnejšie a pravidelne ich kontroluje. Pri nákupoch tak máte stopercentnú istotu, že svojej rodine dávate nielen chutné, ale najmä bezpečné potraviny.

„Chceme, aby naši zákazníci pri regáloch s čerstvým ovocím a zeleninou vôbec nemuseli váhať či študovať etikety. Preto sme sa rozhodli ísť nad rámec legislatívy a nastaviť vlastný štandard kvality. Vďaka nášmu prísnemu systému si zákazníci môžu byť istí, že v Lidli za férovú cenu dostávajú prvotriednu kvalitu,“ uzavrel Dušan Sivák.

Keď si najbližšie v Lidli vložíte do košíka žltý banán, spomeňte si na jeho príbeh. Je za ním kus precíznej práce, moderné dozrievacie technológie v Maduniciach a nekompromisné požiadavky na kvalitu, ktoré z neho robia ten najlepší výber. Dozrel čas na banány, a tie z Lidla sa skutočne oplatia.

Tajomstvo čerstvosti banánov z
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: LIDL)

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Relácia A SME TU sa vracia na televízne obrazovky
Relácia A SME TU sa vracia na televízne obrazovky
Prominenti
Tlačová konferencia vládneho Smeru
Tlačová konferencia vládneho Smeru
Správy
Rýchlejšie to už nešlo! Hudák pochopil indíciu okamžite, ale Vica Kerekes... Smiechu sa nezdržíte!
Rýchlejšie to už nešlo! Hudák pochopil indíciu okamžite, ale Vica Kerekes... Smiechu sa nezdržíte!
Prominenti

Domáce správy

Erik Tomáš
Sociálna poisťovňa začala rozposielať dôchodkové prognózy
Domáce
NR SR začala 14.
NR SR začala 14. rokovací deň: Záťaž nízkopríjmových SZČO sa zníži, poslanci diskutujú aj o konsolidácii
Domáce
Kamil Šaško
Šaško otvorene: Financie z plánu obnovy na výstavbu nemocnice ohrozené nie sú
Domáce
Veľký prieskum zdravia slovenských školákov: Výskumníci navštívili už desiatky škôl
Veľký prieskum zdravia slovenských školákov: Výskumníci navštívili už desiatky škôl
Regióny

Zahraničné

Lotyšská polícia identifikovala obeť
Lotyšská polícia identifikovala obeť Epsteina: Žiada USA o pomoc
Zahraničné
Izrael bije na poplach:
Izrael bije na poplach: Turecko vysiela lode ku Gaze! Hrozí ďalší konflikt
Zahraničné
Poľský premiér Donald Tusk
Poľsko má záujem o amerických vojakov: Nebude ich však preberať Nemecku
Zahraničné
Separatisti v Alberte odovzdali
Separatisti v Alberte odovzdali petíciu za referendum o nezávislosti
Zahraničné

Prominenti

Predstavenie parfému. Na snímke
Orviská sa rozplývala nad svojím EX: Adresovala mu slová plné lásky! Fuu, toto Janusa zabolí
Domáci prominenti
FOTO Móda z MET Gala:
Móda z MET Gala: Socha Heidi Klum, spevák šokoval premenou a živý bublifuk!
Zahraniční prominenti
Michal Hudák a Marián
Rýchlejšie to už nešlo! Hudák pochopil indíciu okamžite, ale Vica Kerekes... Smiechu sa nezdržíte!
Domáci prominenti
Krásna novinka z kráľovského
Krásna novinka z kráľovského dvora: Princezná je opäť tehotná!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Najvýhodnejší nákup v dejinách:
Najvýhodnejší nákup v dejinách: Holanďania získali Manhattan za pár drobných
dromedar.sk
FOTO Odborník varuje: TOTO je
Odborník varuje: TOTO je najčastejšia CHYBA Slovákov, ktorú robia na jar! Končia s bolesťami u lekára
Zaujímavosti
Scéna ako z filmu
Scéna ako z filmu na východe Slovenska: VIDEO Dodávka bez vodiča sa rútila ulicou a narazila do áut!
Zaujímavosti
Šokujúce odhalenie letušky: Prezradila
Šokujúce odhalenie letušky: Prezradila skutočný dôvod, prečo víta cestujúcich! A nie je to zo slušnosti
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce
FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce

Ekonomika

Dôchodkové prognózy od štátu prichádzajú: Milióny ľudí dostanú kľúčové informácie!
Dôchodkové prognózy od štátu prichádzajú: Milióny ľudí dostanú kľúčové informácie!
Zrušenie sviatku prináša chaos: Čo všetko si vybavíte a nevybavíte 8. mája? (praktický sprievodca)
Zrušenie sviatku prináša chaos: Čo všetko si vybavíte a nevybavíte 8. mája? (praktický sprievodca)
Život na dlh v priamom prenose: Diera v rozpočte rastie, Slovensko si požičiava čoraz viac a čoraz drahšie!
Život na dlh v priamom prenose: Diera v rozpočte rastie, Slovensko si požičiava čoraz viac a čoraz drahšie!
Trináste dôchodky pod paľbou: Prvýkrát padla hranica na ich obmedzenie. Čo na to Kamenický?
Trináste dôchodky pod paľbou: Prvýkrát padla hranica na ich obmedzenie. Čo na to Kamenický?

Šport

Z tribúny do kabíny? Jeho návšteva na Tehelnom poli rozvírila špekulácie
Z tribúny do kabíny? Jeho návšteva na Tehelnom poli rozvírila špekulácie
Niké liga
FOTO Nádherné gesto pre zranenú fanúšičku Sofiu: Po operácii ju prekvapila návšteva zo Slovana
FOTO Nádherné gesto pre zranenú fanúšičku Sofiu: Po operácii ju prekvapila návšteva zo Slovana
Niké liga
VIDEO Skrat po vypadnutí z play-off: Bostonská hviezda schytá dlhý dištanc po nechutnej sekere
VIDEO Skrat po vypadnutí z play-off: Bostonská hviezda schytá dlhý dištanc po nechutnej sekere
NHL
Rakovina mu opakovane vstupuje do cesty: Taliansky reprezentant predčasne ukončil kariéru
Rakovina mu opakovane vstupuje do cesty: Taliansky reprezentant predčasne ukončil kariéru
Basketbal

Auto-moto

TEST: Kia EV4 Fastback GT Line - keď je unikátnosť v základnej výbave
TEST: Kia EV4 Fastback GT Line - keď je unikátnosť v základnej výbave
Klasické testy
BMW i3 pokračuje v revolúcii po iX3, len zájde o 100 kilometrov ďalej
BMW i3 pokračuje v revolúcii po iX3, len zájde o 100 kilometrov ďalej
Zaujímavosti
Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Ekonomika
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Zatočte s jarnou únavou a získajte späť energiu
Zatočte s jarnou únavou a získajte späť energiu
Rady, tipy a triky
Stereotyp za pásom: Ako si psychicky uľahčiť monotónnu prácu a nezblázniť sa
Stereotyp za pásom: Ako si psychicky uľahčiť monotónnu prácu a nezblázniť sa
Motivácia a produktivita
Práca namiesto dávok funguje: Tisíce ľudí už pracujú, štát pridáva nové výhody pre firmy
Práca namiesto dávok funguje: Tisíce ľudí už pracujú, štát pridáva nové výhody pre firmy
Aktuality
Sedavé zamestnanie vás nemusí zničiť: 7 tipov, ako do pracovného dňa prepašovať pohyb
Sedavé zamestnanie vás nemusí zničiť: 7 tipov, ako do pracovného dňa prepašovať pohyb
Prostredie práce

Varenie a recepty

Klobásy na grile: Prečo ich nikdy neprepichovať vidličkou a ako dosiahnuť, aby nepraskli?
Klobásy na grile: Prečo ich nikdy neprepichovať vidličkou a ako dosiahnuť, aby nepraskli?
Brownies s tvarohom a čerešňami
Brownies s tvarohom a čerešňami
Ktoré bylinky sa k sebe hodia? Kombinácie pre kreatívne varenie
Ktoré bylinky sa k sebe hodia? Kombinácie pre kreatívne varenie
Rady a tipy
Nepečený malinový cheesecake s netradičnou surovinou v kréme. Vyskúšajte tento chutný recept!
Nepečený malinový cheesecake s netradičnou surovinou v kréme. Vyskúšajte tento chutný recept!
Nepečené dezerty

Technológie

Japonsko skúša vojenský dron z kartónu. Nie je to vtip, ale lacná zbraň, ktorá môže potrápiť drahé obranné systémy
Japonsko skúša vojenský dron z kartónu. Nie je to vtip, ale lacná zbraň, ktorá môže potrápiť drahé obranné systémy
Armádne technológie
Môže čas získať „zápornú“ hodnotu? Nový experiment zamotal hlavu aj vedcom, poukazuje na zvláštny svet kvantovej fyziky
Môže čas získať „zápornú“ hodnotu? Nový experiment zamotal hlavu aj vedcom, poukazuje na zvláštny svet kvantovej fyziky
Veda a výskum
VIDEO: Ukrajina trénuje operátorov dronov, ktorých posiela proti Rusku… v GTA V. Takto vyzerá časť výcviku pred reálnym nasadením
VIDEO: Ukrajina trénuje operátorov dronov, ktorých posiela proti Rusku… v GTA V. Takto vyzerá časť výcviku pred reálnym nasadením
Armádne technológie
Ukrajinský vojak prežil dva týždne v ruskom zákope s nepriateľom. Presvedčil ruského vojaka, aby sa vzdal
Ukrajinský vojak prežil dva týždne v ruskom zákope s nepriateľom. Presvedčil ruského vojaka, aby sa vzdal
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Bol už zastaralý a dlhé roky sme ho zavrhovali. Trend, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Bol už zastaralý a dlhé roky sme ho zavrhovali. Trend, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Je univerzálna, navodzuje pokoj a pomôže sa sústrediť. Takto môžete farbu roka Secret Safari použiť i doma
Je univerzálna, navodzuje pokoj a pomôže sa sústrediť. Takto môžete farbu roka Secret Safari použiť i doma
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)

Pre kutilov

Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Zelenina a ovocie
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Zelenina a ovocie
Starostlivosť o narcisy a tulipány po odkvitnutí: Prečo ich nestrihať príliš skoro?
Starostlivosť o narcisy a tulipány po odkvitnutí: Prečo ich nestrihať príliš skoro?
Záhrada
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Doplnky a dekorácie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Leto 2026 bez módnych prešľapov: Čo je IN a čo už dávno OUT?
Móda
Leto 2026 bez módnych prešľapov: Čo je IN a čo už dávno OUT?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Izrael bije na poplach:
Zahraničné
Izrael bije na poplach: Turecko vysiela lode ku Gaze! Hrozí ďalší konflikt
Poslankyňa SaS po rokoch
Domáce
Poslankyňa SaS po rokoch vytiahla trapas Kiskovho tímu: Za peniaze do košíka počas omše chceli vraj bloček!
AKTUÁLNE Veľká policajná akcia
Domáce
AKTUÁLNE Veľká policajná akcia BRAT na východe: ÚBOK zadržal niekoľko ľudí, má ísť o proruský GANG
Experti bijú na poplach:
Zahraničné
Experti bijú na poplach: Do Európy prenikol smrtiaci vírus! Spôsobuje zápal mozgu a nielen to

Ďalšie zo Zoznamu