Odvolaním Suska v prípade sudcu Klimenta sa má súd zaoberať čoskoro

BRATISLAVA - Odvolaním ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) v prípade sudcu Najvyššieho súdu SR Juraja K. sa má Najvyšší správny súd (NSS) SR zaoberať 28. apríla. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní disciplinárneho súdu. Ten uznal minulý rok Juraja Klimenta za vinného v súvislosti s jeho výrokom o „zdvihnutom prste“. Trest mu však neuložil. Zo zvyšku disciplinárneho návrhu, ktorý na sudcu podal Susko, NSS Juraja Klimenta oslobodil.
Disciplinárny návrh sa celkovo týka troch skutkov z roku 2022, ktoré súvisia s rozhodnutím Juraja Klimenta o vzatí advokáta Mareka Paru do väzby ešte pred tým, ako bolo rozhodnuté o Parovej sťažnosti proti nevylúčeniu Juraja Klimenta z vykonávania úkonov trestného konania v jeho prípade, a taktiež so sudcovým verejne dostupným výrokom, ktorý súvisel s Parovou trestnou vecou. Juraj Klimenta na začiatku disciplinárneho procesu vyhlásil, že sa cíti byť nevinný a považuje sa skôr za poškodeného.