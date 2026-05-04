NOVINKY v prípade hospitalizovaného Žilinku: Už sa vie, kedy majú pustiť prvého muža prokuratúry!

BRATISLAVA - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka je po nedeľnej (3. 5.) hospitalizácii a ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí. V najbližších hodinách sa plánuje jeho prepustenie do domáceho liečenia a následnej starostlivosti. Informovala o tom komunikačná špecialistka Penta Hospitals SK Jana Fedáková.
„Vo včerajších popoludňajších hodinách bol v bratislavskom kardiocentre CINRE Nemocnice Bory hospitalizovaný generálny prokurátor Maroš Žilinka. Je po ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí. V najbližších hodinách sa plánuje jeho prepustenie do domáceho liečenia a následnej starostlivosti,“ spresnila Fedáková.
Šutaj Eštok mu praje skoré uzdravenie
„Ja som pánovi generálnemu prokurátorovi včera napísal SMS, že mu želám skoré uzdravenie. Dostal som späť odpoveď, že je v poriadku a dáva sa dokopy. Takže aj touto cestou želám generálnemu prokurátorovi skoré zotavenie, aby bol čo najskôr späť vo funkcii a najmä, aby mu zdravie slúžilo. To je absolútne zásadné. Všetko ostatné je irelevantné,“ uviedol Šutaj Eštok.
To, či sa bude voliť nový generálny prokurátor ešte pred uplynutím Žilinkovho funkčného obdobia, ktoré by malo trvať do konca roka 2027, je podľa šéfa rezortu vnútra na debatu v rámci koalície. Nemyslí si však, že k tomu dôjde.
Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) potvrdil, že Smer-SD nezmení názor a nepokúsi sa zvoliť nového generálneho prokurátora ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2027. „Nie, nehrozí to. Jednoznačne budeme dodržiavať v tomto zmysle zákon. Verím, že sa pán generálny prokurátor skoro uzdraví a dovládne svoje funkčné obdobie,“ povedal v pondelok novinárom v parlamente.
V nedeľu (3. 5.) z prostredia prokuratúry potvrdili, že generálny prokurátor SR Žilinka je hospitalizovaný. Podľa medializovaných informácií má byť dôvodom podozrenie na infarkt s tým, že v zdravotníckom zariadení mal už podstúpiť aj operačný zákrok. Žilinka má 55 rokov. Vo funkcii generálneho prokurátora SR je od 10. decembra 2020.