Narodeniny na Štedrý deň? Tento Slovák vyhral od Telekomu darček snov - elektromobil Volvo

Niektorí dostanú na Vianoce ponožky, iní parfum… a potom sú takí, ktorým Ježiško prinesie rovno nové auto. Presne to sa stalo Matejovi Cíbikovi z Horoviec pri Púchove, ktorý sa stal prvým veľkým víťazom vianočnej tomboly Telekomu. Jeho výhra? Štýlový elektromobil Volvo EX30 v exkluzívnej výbave a k tomu ročná nabíjacia karta. A aby toho nebolo málo – výhra prišla doslova pod stromček a navyše na jeho narodeniny, ktoré oslavuje presne na Štedrý deň. Náhoda? Možno. Vianočný zázrak? Určite.
Vianoce, ktoré rozdávajú radosť každý deň
Najštedrejšie Vianoce s Telekomom sú v plnom prúde a zákaznícka platforma Magenta Moments sa tento rok premenila na digitálny adventný kalendár plný prekvapení. Každý deň nové darčeky, výhody a odmeny, ktoré robia radosť tisícom zákazníkov po celom Slovensku. Skutočným magnetom sú však tombolové hry, ktoré pribúdajú každý pondelok a ponúkajú až 50 lákavých výhier. Jednou z najväčších bolo práve Volvo EX30, moderný elektromobil, ktorý už pozná svojho nového majiteľa.
Výhra putuje do Horoviec
Kľúče od auta si Matej Cíbik prevzal za účasti zástupcov Slovak Telekomu a partnera súťaže T.O.P. AUTO Bratislava. Sám priznáva, že hral skôr pre zábavu než s veľkými očakávaniami. „Som aktívny športovec a futbal je moja vášeň. Tomboly som bral s nadhľadom, ale keď dnes stojím s kľúčmi od auta v ruke, som rád, že som poslal 10 tombolových lístkov. Že mi príde takýto darček pod stromček a ešte k narodeninám, v to som možno dúfal, ale až tak neveril. A navyše je to elektromobil,“ priznal nadšene víťaz.
Státisíce lístkov, jedna veľká výhra
Záujem o vianočné tomboly bol obrovský – len do hry o Volvo EX30 sa za šesť týždňov zapojilo viac ako 850-tisíc virtuálnych tombolových lístkov. „Mimoriadny záujem o tomboly je pre nás jasným signálom, že robíme radosť správnym spôsobom. Naším cieľom je prinášať zákazníkom tie najštedrejšie Vianoce,“ uviedla Martina Kandera zo Slovak Telekomu.
Spokojnosť neskrýva ani partner súťaže: „Magenta Moments a Volvo spája dôraz na inovácie a jedinečný zážitok. Teší nás, že sme mohli byť súčasťou tohto výnimočného momentu,“ dodal Andrej Kurej zo spoločnosti T.O.P. AUTO Bratislava.
Vianočné prekvapenia pokračujú
A pozor – zďaleka nie je koniec. Vianočný kalendár Magenta Moments ide do finále, no v hre sú stále ďalšie veľké výhry. Medzi nimi napríklad dovolenka na Maldivách alebo návšteva domova Santa Clausa v čarovnom Laponsku.
Stačí byť zákazníkom Telekomu a v aplikácii si bezplatne aktivovať výhody Magenta Moments. Lebo ako ukazuje príbeh z Horoviec – niekedy sa oplatí skúsiť šťastie. Najmä na Vianoce.
