Strana PS varuje: Slovensku môže prepadnúť takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy

BRATOSLAVA - Takmer 200 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR určených na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove môže Slovensku podľa opozičného PS prepadnúť. Poslanci Národnej rady (NR) SR za PS o tom informovali na pondelkovej tlačovej konferencii. Kompetentných ministrov vyzvali, aby povedali, ako plánujú 195 miliónov eur zachrániť.

Poslanec NR SR Oskar Dvořák (PS) vyhlásil, že vláda prišla v máji minulého roka so zmenou plánu obnovy, ktorá počítala s financovaním nemocnice v Prešove. „Toto ste vyrokovali s Európskou komisiou, toto ste napísali do plánu obnovy, ktorý ste na vláde schválili. To znamená, že peniaze tam sú a boli využiteľné iba na to,“ priblížil.

Ako dodal, peniaze z POO však na prešovskú nemocnicu nemôžu byť použité, pretože tento typ európskeho spolufinancovania počíta iba s nemocnicami, ktoré budú v roku 2026 v takzvanom stave shell and core, teda v stave, keď je budova opláštená a vo vnútri holá a nahrubo dokončená. „Nemocnica v Prešove bude opláštená až v roku 2027, čiže vy najprv vyrokujete peniaze z plánu obnovy a potom zistíte, že takúto nemocnicu nemôžete ani z plánu obnovy zaplatiť,“ vyčítal vláde Dvořák.

Do úvahy podľa neho prichádzajú viaceré možnosti. Buď peniaze z plánu obnovy na prešovskú nemocnicu prepadnú, alebo sa vláda dohodne s Európskou komisiou a použije peniaze inde v zdravotníctve či na iné budovy. Takéto scenáre nie sú podľa neho pre krátkosť času veľmi reálne. Do úvahy prichádza aj ich použitie mimo zdravotníctva. Ako Dvořák doplnil, tým by však vláda pripravila zdravotnícky sektor o peniaze na nemocnice. Obáva sa tiež, že sa stavba nemocnice, ktorú financuje rezort obrany, predraží pre nedávne nedostatky, ktoré ministerstvo na stavbe našlo.

Ministerstvo obrany SR vlani na jeseň uzavrelo zmluvu na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Zhotoviteľom je skupina dodávateľov zastúpená spoločnosťou Bekor. Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom 1009 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. Postavená by mala byť do roku 2027. Projekt je realizovaný ako strategická investícia. Rezort obrany minulý týždeň výstavbu pozastavil. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice.

