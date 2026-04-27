Veľký úverový podvod za 35-tisíc eur! Polícia ho vyšetruje v Humennom

HUMENNÉ - Polícia v Humennom vyšetruje úverový podvod. Neznámy páchateľ neoprávnene získal osobné údaje 26-ročného muža a bez jeho vedomia ich použil na podanie žiadosti o spotrebný úver vo výške 35.000 eur. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Úver mal byť splácaný v 96 mesačných splátkach. „Bol zriadený účet na meno 26-ročného muža, na ktorý bola bankou poukázaná uvedená suma úveru. Peniaze páchateľ z účtu vybral, no k splátkam z jeho strany isteže už nedošlo,“ doplnila hovorkyňa s tým, že páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov.