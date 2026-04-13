Pondelok13. apríl 2026, meniny má Aleš, zajtra Justín, Justína

Polícia opäť varuje pred podvodmi: Môžete prísť o tisíce eur!

BRATISLAVA - Polícia zaznamenala počas víkendu v Bratislavskom kraji viacero podvodov cez mobilnú aplikáciu, ktoré sprevádzala „legenda“ o požičaní peňazí. Verejnosti preto opätovne pripomína, aby sa nenechali oklamať a preverovali si informácie u známych. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Všetky správy sú posielané od kontaktov, ktoré majú ľudia reálne uložené v telefóne. Správa vždy obsahuje oslovenie s nejakou otázkou, napríklad čo práve dotyčný robí a v ďalšej správe príde konkrétna otázka, či môže požičať hotovosť 1000 eur. Po kladnej odpovedi príde ďalšia správa, ktorá obsahuje aj číslo účtu, na ktoré treba peniaze poslať. „Po zaslaní peňazí bez telefonického overenia si situácie u známeho, ktorý vás kontaktoval, prichádzate denne o tisíce eur,“ zdôraznila Šimková.

Podotkla, že aplikácia banky pri konečnom kroku upozorní, že príjemca sa nedá identifikovať, ľudia by už vtedy mali preto spozornieť. Informácie týkajúce sa ich peňazí by si mali ľudia vždy telefonicky overovať u známych, ktorí si peniaze od nich pýtajú.

Súvisiace články

FOTO Polícia pátra
Nevideli ste ho? Polícia pátra po 36-ročnom Norbertovi z Bratislavy
Domáce
FOTO Polícia hľadá svedkov tragickej
Videli ste TOTO auto? Polícia žiada o pomoc pri objasnení tragickej nehody
Domáce
FOTO Nočný tuningový zraz v
Nočný tuningový zraz v Bratislave pod dohľadom polície: Padli pokuty aj alkohol za volantom
Domáce
Polícia v pozore: V
Polícia v pozore: V Prahe sa zišli priaznivci aj odporcovia Hnutia Za život!
Zahraničné

