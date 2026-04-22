Streda22. apríl 2026

Komunikácia už len cez sociálne siete? Fico sa znova pustil do novinárov! Lietali hrozby aj výčitky

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Komunikácia už len cez sociálne siete? Predseda vlády Robert Fico (Smer-SSD) nie je spokojný s tým, akým spôsobom médiá informujú verejnosť. O záležitosti dokonca hovorili dnes aj počas rokovania vlády. Fico naznačil, že by mohli nastať zmeny v spôsobe, akým komunikujú s vrejnosťou.

"Naozaj sme sa dnes na vláde zaoberali otázkou, do akej miery máme my zodpovednosť voči vám, vám poskytovať nejaké informácie," povedal novinárom na úvod svojej dnešnej tlačovej konferencii po rokovaní vlády. Zamýšľal sa tiež nad tým, či nie je lepšie médiá obísť a poskytovať informácie len cez sociálne siete.

Predseda vlády vyjadril okrem toho nespokojnosť nad tým, akým spôsobom média informujú o prepúšťaní, vývoji nezamestnanosti, cenách či inflácii. "Vidiac realitu na Slovensku, ktoré je spojená s istými ťažkosťami - nie každý sa má dobre a vláda nie je dokonalá - nemôžem akceptovať tento váš prístup," povedal. Média obvinil, že informácie prekrútia tak, ako vyhovuje im a "predovšetkým opozícii."  Venoval sa aj ďalším téma, išlo však len o vyhlásenie, priestor na otázky nebol.

Premiér Robert Fico má problematický vzťah s médiami roky. V minulosti opakovane odmietol odpovedať na novinárske otázky, prípadne komunikovať s konkrétnymi redaktormi a novinármi z vybraných médií. V aktuálnom volebnom období tiež vláda presadila nový mediálny zákon, ktorým okrem iného opätovne zaviedla právo na opravu. 

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

