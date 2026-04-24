VUCH na BMD 2026: Nie doplnok. Pohľad.

VUCH nie je len o kabelkách. Je o tom, ako ich nosiť, cítiť a vnímať, po svojom. Na Bratislavských módnych dňoch 2026, ktoré sa konali 22. a 23. apríla v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, sa česká módna značka rozhodla urobiť veci trochu inak.
Namiesto klasickej prezentácie VUCH vytvoril priestor. Kolekcie VUCH Laboratory a Leather Collection tam ožívajú v inštaláciách floristického umelca Roberta Bartolena, ktorý pracuje s prírodou tak, ako VUCH s dizajnom: s rešpektom a bez kompromisov. Kabelky VUCH sú zároveň súčasťou prehliadky návrhárky Zuzany Hákovej, nie ako doplnok, ale ako rovnocenný hlas.
Objavujú sa aj v rámci outfitov osobnosti, ktoré si zachovávajú svoj jedinečný štýl Kvetkou Horváthovou (ambasádorka VUCH pre slovenský trh), Vanessou, Silviou Sarkozi, Verou Wisterovou, Luciou Sládečkovou, Soňou Müller a Samuelom Krajčom.
Toto nie je predstavenie, je to náš pohľad.
Tri kolekcie. Tri výpovede.
ANTONÍN ŠIMÓN LABORATORY
Šesť farebných variantov, šesť rôznych nálad. Od žiarivej Aurora Rosa, ktorá zachytáva energiu talianskych západov slnka, cez elegantnú Émeraude Ciel a tajomné Midnight Dune, až po jemnú Sakura Ino, nadčasové Noir a Heritage, ktoré stavia na prirodzenej elegancii bez potreby dokazovania. Každá nesie vlastný príbeh, ale neuzatvára ho. Necháva priestor tomu tvojmu.
Nie je to o výbere farby. Je to o výbere nálady, ktorú si vezmeš so sebou. A o tom, že ju nemusíš nikomu vysvetľovať.
ABODI × VUCH LABORATORY
Spolupráca ABODI × VUCH Laboratory vychádza z transylvánskeho dedičstva a kultúrnej pamäti strednej a východnej Európy a pretvára ich do súčasného vizuálneho jazyka. Výsledkom sú dve ikonické kabelky, ktoré kombinujú charakteristické motívy ABODI s rukopisom VUCH: výrazné, ale stále nositeľné. Odvážne, no premyslené.
Minulosť tu nie je nostalgia. Je to materiál, s ktorým sa dá pracovať.
SK LEATHER
Prémiová talianska hovädzia useň, precízna lokálna výroba na Slovensku. Každý detail vzniká vedome. Kabelky, batohy a peňaženky z tejto kolekcie nesú charakter, ktorý sa neopotrebúva rýchlo, ale postupne dozrieva. Lokálna kvalita s európskym presahom.
Nie je to rýchla móda. Je to vzťah, ktorý si buduješ časom.
O značke VUCH
VUCH je česká módna značka špecializovaná na kabelky, batohy a doplnky s výrazným dizajnom. Pôsobí na viacerých európskych trhoch vrátane Slovenska, kde má kamenná predajňa v bratislavskom Eurovea priamy kontakt so svojou komunitou.
