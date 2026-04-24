Od Ibizy po svetové hitparády: D.K.O a ANTYME prinášajú na UNBROS Whispers of Ice zvuk, ktorý podporujú Anyma, Solomun aj Meduza

Lineup eventu UNBROS – Whispers of Ice v bratislavskej Tipos Aréne naberá na obrátkach. K svetovým headlinerom ako Argy, Miss Monique a Kölsch sa pridáva slovenský tandem, ktorý má v medzinárodnom elektronickom priemysle neotrasiteľnú pozíciu. D.K.O a ANTYME sa predstavia v spoločnom b2b sete, ktorý je potvrdením toho, že slovenská produkcia definitívne dospela na svetovú úroveň.
D.K.O - Dvojnásobný producent roka so svetovým supportom
Málokto na domácej scéne disponuje takým kreditom ako D.K.O. Jeho autorská produkcia rezonuje v ušiach svetovej špičky – jeho tracky si našli miesto v playlistoch mien ako Anyma či Solomun a do svojich setov ich neváha zaradiť ani Max Styler. Svoju profesionálnu úroveň potvrdzuje aj ako vyhľadávaný support, ktorý zdieľal stage a pripravoval pôdu pre hviezdy ako MEDUZA, Lilly Palmer či GENESI.
D.K.O potvrdzuje svoju dominanciu aj výsledkami v prestížnej ankete Bass Awards | Česko-Slovenská hudební anketa, kde v silnej konkurencii získal 1. miesto v kategórii HOUSE producent. Ako umelec, ktorý dobyl kluby na Ibize (Hard Rock Cafe, Itaca, Vybe Club), prináša na UNBROS – Whispers of Ice fúziu indie dance, tech-housu a melodic techna, ktorá už prešla skúškou ohňom po boku tých najväčších svetových mien.
ANTYME - Producentská precíznosť s pečaťou kvality
ANTYME nie je len DJ, je to hudobný architekt. Jeho tvorba je postavená na energických basových linkách a funkčnosti, ktorú oceňujú svetoví lídri house music. Jeho produkcia zaznela v setoch legiend: Fedde Le Grand, CID, Matroda
S jasne definovanou hudobnou identitou a zvukom, ktorý pravidelne rezonuje v národnom rádiovom vysielaní, tvorí s D.K.O tandem, ktorý prináša do Tipos Arény to najlepšie z aktuálneho „cutting-edge“ zvuku.
UNBROS Radio Show v réžii D.K.O
Sila zvuku pod značkou UNBROS sa každý týždeň koncentruje v éteri. D.K.O, ako riaditeľ a hostiteľ UNBROS Radio Show na Rádiu VIVA (každý piatok o 20:00), formuje vkus tisícov poslucháčov. Je to práve tento zvukový kurz, ktorý 18. septembra ovládne Tipos Arénu v plnej, štadiónovej sile.
Early-bird lístky vypredané
Vstupenky na UNBROS – Whispers of Ice sú momentálne dostupné vo fáze First Release. Pre fanúšikov to znamená možnosť zabezpečiť si svoje miesto v aréne za aktuálne nastavenú cenu pre túto vlnu. S blížiacim sa termínom podujatia a prechodom do ďalších fáz predaja sa bude cena lístkov zvyšovať.
Zabezpeč si svoje miesto v histórii UNBROS už teraz. Budúcnosť zvuku čaká v Tipos Aréne.
Vstupenky sú dostupné na www.unbros.eu a v sieti predpredaj.sk.
