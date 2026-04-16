Prezident rozhodne o referende v pondelok: Zároveň rieši reformu verejnej správy

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini oznámi svoje rozhodnutie v prípade návrhu na vypísanie referenda o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády v pondelok (20. 4.). Avizoval to na štvrtok tlačovej konferencii.
„V pondelok o 15. hodine predstúpim pred slovenské médiá a pred slovenskú verejnosť a oboznámim vás so svojím rozhodnutím v prípade návrhu na vypísanie referenda,“ uviedla hlava štátu v reakcii na novinársku otázku.
Mimoparlamentná strana Demokrati odovzdala prezidentovi vyše 384.000 podpisov na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády. Navrhuje, aby sa referendum konalo 27. júna tohto roka. Cieľom referenda je podľa predsedu strany Jaroslava Naďa predčasné ukončenie volebného obdobia súčasnej vlády, obnovenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, ako aj zrušenie doživotnej renty pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Ústava zároveň stanovuje, že výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
Reforma verejnej správy je strategickou otázkou pre budúcnosť krajiny
Reforma verejnej správy musí byť nielen témou pre diskusiu, ale aj realitou, v ktorej sa robia konkrétne kroky. Po štvrtkovom stretnutí so zástupcami samosprávnych organizácií to zdôraznil prezident SR Peter Pellegrini. Reformu verejnej správy označil za zásadnú, strategickú otázku pre budúcnosť krajiny.
Ocenil proaktívny prístup samospráv k téme v podobe vytvorenia pozičných dokumentov. Považuje ich za podklad, ktorý bude akcelerovať diskusie o konečnej podobe reformných krokov. „Chcem tieto diskusie výrazne podporovať,“ zdôraznila hlava štátu, podľa ktorej je nevyhnutné, aby riešenie vzišlo zo spoločného úsilia. „Tých, ktorých sa to priamo týka, ktorí zabezpečujú službu občanom v mieste ich bydliska i tých, ktorí v konečnom dôsledku budú zmeny schvaľovať,“ upozornil.
Zároveň vyjadril presvedčenie, že reforma verejnej správy by sa mala spojiť s diskusiou o prípadnom predĺžení funkčného obdobia predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy. „Ak by malo dôjsť k predĺženiu mandátu starostov a primátorov, mali by zároveň mať aj priestor na implementovanie opatrení reformy verejnej správy,“ zdôraznil Pellegrini.
Avizoval, že o pozičných dokumentoch k téme sa uskutočnia expertné stretnutia, aby mohla vzniknúť finálna verzia, ktorá bude predstavená politickej moci. Potvrdil aj to, že sa po stretnutí sa samosprávami stretne i s predstaviteľmi vlády k tejto téme. Chce tiež, aby reforma verejnej správy bola súčasťou strategického dokumentu Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2040, ktorého spracovateľom je Slovenská akadémia vied.
Potvrdil i podporu samospráv v otázke potreby zmeny ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Za najlepšie možné riešenie považuje kreovanie tohto návrhu vo výbore Národnej rady tak, aby odrážal konsenzus naprieč politickým spektrom. Obracia sa preto na poslancov všetkých politických strán v parlamente. „Verím, že budú schopní viesť so samosprávami diskusiu, ktorá povedie ku konsenzu, aby sa samosprávam uvoľnili ruky bez toho, aby bola ohrozená stabilita verejných financií,“ dodal prezident.