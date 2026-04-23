Podobá sa čiernemu kašľu! V ružinovskej škôlke potvrdili nákazlivé ochorenie: Dezinfikácia hračiek aj priestorov

BRATISLAVA - Na internete sa objavila informácia o výskyte čierneho kašľa v jednej z bratislavských škôlok - konkrétne na Exnárovej v mestkej časti Ružinov. Upozornenie zverejnené na sociálnej sieti vystrašilo aj rozčúlilo mnohých rodičov. Ukázalo sa však, že tentokrát ide o planý poplach a čierny kašeľ u žiadneho z detí nepotvrdili. Evidujú však iné ochorenie, ktoré sa na čierny kašeľ veľmi podobá.
V skupine na sociálnej sieti Facebook určenej primárne obyvateľom bratislavskej mestskej časti Ružinov sa tento týždeň objavil príspevok, ktorého autor tvrdí, že v jednej zo škôlok sa vyskytol čierny kašeľ. "Pre info v škôlke na Exnárovej sa vyskytol čierny kašeľ," píše sa v ňom.
Čierny kašeľ je vysoko nákazlivé infekčné ochorenie dýchacích ciest. Vyznačuje sa charakteristickými záchvatmi kašľa. Ide o kvapôčkovú infekciu, pričom pôvodcu nákazy vylučuje chorý človek 3 až 4 dni pre objavením sa klinických príznakov. Na Slovensku je možné očkovanie proti ochoreniu, pričom základné očkovanie sa vykonáva v 3., 5. a 11. mesiaci života dieťaťa. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že nekompletne očkované deti v prvom roku života sú vo vysokom riziku a ochorenie môže mať u nich často závažný priebeh. V roku 2025 v Bratislavskom kraji bolo hlásených 916 ochorení. Od začiatku roka 2026 k 17. 4. 2026 bolo hlásených 114 ochorení.
S otázkami týkajúcimi sa údajného výskytu ochorenia v spomínanej škôlke sme sa preto obrátili na regionálny Úrad verejného zdravotníctva v Bratislave. Ten odmietol, že by bol v spomínanej materskej škole čierny kašeľ. Potvrdili však prípad iného ochorenia, veľmi podbného práve čiernemu kašľu. "V materskej škole na Exnárovej ulici v Bratislave nebol potvrdený prípad čierneho kašľa, evidujeme však 1 ochorenie na Parapertussis u dieťaťa navštevujúceho dané predškolské zariadenie," uviedla hovorkyňa RÚVZ Bratislava Katarína Katarína Nosálová
Rodičia boli oboznámení o výskyte tohto infekčného ochorenia. V materskej škole bola zároveň operatívne vykonávaná dezinfekcia priestorov, dotykových plôch, hračiek a ďalších predmetov bežného užívania. Odporúčané bolo zvýšenie vetranie a dôkladné umývanie rúk.
Podobné čiernemu kašľu
Úrad verejného zdravotníctva na svojej stránke uvádza, že Parapertussis je akútne respiračné ochorenie, ktoré je klinicky podobné čiernemu kašľu (pertussis), avšak má ľahší priebeh. Prenáša sa vzdušnou cestou, priamym kontaktom s chorým a nepriamo predmetmi kontaminovanými slinami obsahujúcimi boredetelly. Inkubačná doba je 4 až 7 dní, výnimočne 10 až 14 dní.
Pri liečbe sa používajú antibiotiká a prípravky na tlmenie kašľa. "Parapertussis postihuje hlavne deti predškolského veku. Ochorenie sa rýchlo šíri a väčšina prípadov má obraz netypického suchého dráždivého kašľa bez záchvatov," píšu.
Dôležité je, že očkovanie proti čiernemu kašľu nechráni proti parapertussis. "Prekonanie ochorenia zanecháva dlhodobú imunitu, ale nepredstavuje ochranu proti pertussis a naopak. Účinným opatrením je izolácia chorého pacienta z kolektívu a dezinfekcia predmetov kontaminovaných jeho slinami," dodali.