MIMORIADNY ONLINE Putin a Zelenskyj za jedným stolom? Rusko hovorí o podmienkach: Turecko sa snaží o dohodu

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin sa môže stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským len vtedy, keď bude potrebné definitívne uzavrieť dohody o ukončení konfliktu. Pre ruskú štátnu televíziu to v stredu povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje o tom agentúra Reuters. Situáciu sledujeme online.
6:15 Turecko sa usiluje o obnovenie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou a o stretnutie lídrov bojujúcich strán. V stredu to povedal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan generálnemu tajomníkovi NATO Markovi Ruttemu na stretnutí v Ankare, informovala Erdoganova kancelária. Informuje o tom agentúra Reuters.
Putin sa môže so Zelenským stretnúť len na to, aby dokončili dohody
„Záleží na tom, aký je cieľ tohto stretnutia. Prečo by sa mali stretnúť? Putin povedal, že je pripravený na stretnutie v Moskve kedykoľvek,“ citovala Peskova tlačová agentúra TASS. „Záleží na tom, aby bol dôvod stretnúť sa a aby bolo toto stretnutie produktívne. A môže sa konať len na to, aby sa finalizovali dohody,“ doplnil hovorca.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v stredu informoval, že Kyjev požiadal Turecko o pomoc pri zorganizovaní stretnutia Zelenského s Putinom. Ukrajina podľa ministra oslovila aj iné krajiny a je pripravená zvážiť všetky ponuky na miesta konania schôdzky okrem Ruska a Bieloruska. Zámerom stretnutia na takejto úrovni by bolo „dať nový impulz mierovému procesu“, priblížil Sybiha.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan generálnemu tajomníkovi NATO Markovi Ruttemu na stredajšom stretnutí v Ankare povedal, že krajina sa usiluje o obnovenie rokovaní medzi Moskvou a Kyjevom aj o stretnutie lídrov bojujúcich strán. Doterajšie rokovania medzi delegáciami Ukrajiny a Ruska, z ktorých niektoré sa uskutočnili v Turecku, nepriniesli zásadný prelom. Nezhody panujú najmä v otázkach budúcej kontroly nad štyrmi ukrajinskými oblasťami, ktoré sa Rusko snaží plne ovládnuť.