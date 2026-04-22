V Bratislave sa v máji stretnú hlavy štátov Slavkovského formátu

BRATISLAVA - V Bratislave sa 12. mája stretnú hlavy štátov Slavkovského formátu (S3). Prezident SR Peter Pellegrini privíta českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra Van der Bellena. Pôjde o druhé stretnutie na úrovni prezidentov krajín. Prvé sa konalo v marci minulého roka pri príležitosti 10. výročia Slavkovskej deklarácie. Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Bratislavský samit sa začne v utorok 12. mája dopoludnia uvítacím ceremoniálom na hrade Devín a položením vencov k pamätníku Brána slobody. Rokovanie prezidentov sa bude konať na lodi, ktorá vypláva spod devínskeho brala a zakotví v Čunove pri múzeu a galérii moderného umenia Danubiana. V týchto priestoroch absolvujú hlavy štátov plenárne rokovanie. Očakáva sa diskusia na aktuálne témy zahraničnej politiky, cezhraničnej spolupráce krajín S3 pri posilňovaní energetickej bezpečnosti regiónu či o využití umelej inteligencie v oblasti vzdelávania,“ uviedol odbor komunikácie.
Súčasťou samitu bude podľa neho aj stretnutie stredoškolských študentov z krajín S3. Podobne ako v minulosti budú každú krajinu zastupovať študenti s troma projektami v oblasti inovácií a nových technológií. Predstavia ich aj prezidentom.