Blanár v Bruseli rokoval s indickým ministrom zahraničných vecí

BRUSEL - Slovenská republika pokračuje v posilňovaní politického a hospodárskeho dialógu s Indiou, ktorá patrí medzi najvýznamnejších partnerov Európskej únie v indopacifickom regióne. Potvrdil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár na bilaterálnom rokovaní so šéfom indickej diplomacie Subrahmanjamom Džajšankarom, ktoré sa uskutočnilo popri pondelkovom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC) v Bruseli. Informoval o tom Komunikačný odbor rezortu diplomacie (MZVEZ) SR.
Ministri diskutovali o ďalších možnostiach prehĺbenia spolupráce medzi Slovenskom a Indiou, predovšetkým v oblasti obranného a tiež vesmírneho priemyslu, ako aj o rozvoji vzťahov medzi Európskou úniou a Indiou.
Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Indiou podľa neho vysiela pozitívny signál o význame otvoreného a vzájomne prospešného partnerstva, obzvlášť dôležitého v súčasnej napätej situácii vo svetovom obchode. Pre Slovensko je kľúčová najmä z pohľadu ďalšieho rozvoja priemyselnej a technologickej spolupráce, napríklad v automobilovom priemysle či v oblasti moderných technológií, dodal Blanár s tým, že Únia a India už teraz obchodujú s tovarom a službami v hodnote viac ako 180 miliárd eur ročne, čo podporuje takmer 800-tisíc pracovných miest v rámci EÚ. Blanár zároveň informoval svojho partnera o prípravách historicky prvej oficiálnej návštevy predsedu vlády Indie Naréndru Módího na Slovensku, ktorá je naplánovaná na jún.
Šéf diplomacie SR zároveň pozval Džajšankara na oficiálnu návštevu SR, a to aj v súvislosti so záujmom Indie zapojiť sa do regionálnych formátov spolupráce v strednej Európe – Slavkovského formátu (S3), ktorému SR momentálne predsedá, alebo Vyšehradskej štvorky (V4), kde prevezme Slovensko predsedníctvo v druhej polovici tohto roka.
O možnostiach rozšíreného formátu zasadnutia S3 aj s účasťou Indie dnes minister Juraj Blanár v Bruseli rokoval s ministerkou zahraničných vecí Rakúska Beate Meinl-Reisingerovou a českým vicepremiérom a ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom. Diskutovali tiež o možnostiach zasadnutia krajín S3 s Francúzskom či spoločnej pracovnej cesty na západný Balkán.