Blanár odcestuje do Bruselu: Bude zastupovať Slovensko na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár absolvuje v pondelok pracovný program v Bruseli, kde bude zastupovať Slovensko na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci (FAC). Informoval o tom komunikačný odbor rezortu.
Hlavnými témami rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ budú vývoj situácie na Blízkom východe, predovšetkým v kontexte vojenskej operácie Spojených štátov amerických a Izraela proti Iránu, a vojna na Ukrajine.
Minister sa v Bruseli zúčastní aj na pracovnom obede šéfov európskych diplomacií s ministrom zahraničných vecí Indie Subrahmanjamom Džajšankarom, s ktorým zároveň absolvuje bilaterálne rokovanie. V rámci pracovného programu sa šéf slovenskej diplomacie stretne rovnako so šéfmi diplomacií členských štátov Slavkovského formátu (S3).