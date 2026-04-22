Tieň korupcie v Maďarsku: Úradníci ponúkajú Tisze dôkazy výmenou za beztrestnosť

BUDAPEŠŤ - Zamestnanci maďarských ministerstiev v snahe vyhnúť sa trestnému stíhaniu a udržať si svoje pracovné miesta ponúkajú údajne strane Tisza na rôznych nosičoch dokumenty, ktoré sa v týchto dňoch skartujú na úradoch. Téme sa venuje televízia BBC a server hang.hu.
Podľa analýzy BBC čelí strana Tisza po volebnom víťazstve nad Fideszom premiéra Viktora Orbána okrem iného aj nutnosti zastaviť skartovanie dôkazov o korupcii na ministerstvách, pričom úradníci ponúkajú Tisze dokumenty zaznamenané napríklad na USB kľúčoch výmenou za imunitu a udržanie si miest, pričom Tisza na tento účel vytvorila aj platformu. BBC o tom informovali zdroje strany Tisza.
Predseda Tiszy a budúci premiér Péter Magyar už deň po parlamentných voľbách, ktoré sa konali 12. apríla, hovoril o skartovaní dokumentov. Tvrdil, že má informácie o tom, že dokumenty ničia na viacerých ministerstvách, vrátane rezortu diplomacie a obrany.
Magyar vyzval každého, kto má informácie súvisiace s korupciou, aby nahlásil akékoľvek skartovanie dokumentov. Tisza na svojej webovej stránke vytvorila platformu pre obnovu vládnych dokumentov, na ktorú sa môžu uvedené dokumenty uložiť.