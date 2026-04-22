Dnešné rokovanie vlády: Štát rieši pomoc priemyslu, železničné odškodné aj jadrovú bezpečnosť

BRATISLAVA - Vládny kabinet by v stredu na svojej schôdzi mal prerokovať nariadenie o uplatňovaní úľavy pre energeticky náročné podniky. Ministri by mali zároveň schvaľovať aktualizáciu odškodnenia poškodených pri železničných dopravných nehodách pri Jablonove nad Turňou a Pezinku vlani v októbri a novembri. Rokovať by mali ministri aj o správe o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR za rok 2025. Vládni ministri by mali taktiež diskutovať o vojenských cvičeniach slovenských vojakov v 1. polroku 2026.
Úľavy pre energetické firmy
Uplatňovania úľavy pre energeticky náročné podniky na obdobie po obnovení činnosti by sa malo zabezpečiť. Vyplýva to návrhu novely nariadenia z dielne Ministerstva hospodárstva SR o výške ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny pre Národný jadrový fond, ktorý by v stredu mala schváliť na svojej schôdzi vláda.
Odškodnenie po železničných nehodách
Kabinet by v stredu mal schváliť návrh aktualizácie odškodnenia poškodených pri železničných dopravných nehodách pri Jablonove nad Turňou a Pezinku vlani v októbri a novembri. Potrebné bolo totiž spresniť spôsob overenia a identifikovania najvyššieho poškodenia na zdraví. Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) predložil uvedený návrh na vládu po konzultácii s Ministerstvom zdravotníctva SR. Výška odškodného pre poškodeného cestujúceho, ktorá sa odvíja od najvyššieho identifikovaného poškodenia na zdraví, sa nemení.
Jadrová bezpečnosť
Bezpečnosť prevádzky všetkých blokov slovenských jadrových elektrární je na dobrej úrovni, štvrtý blok elektrárne Mochovce prešiel neaktívnym otestovaním. Konštatuje to správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti Úradu jadrového dozoru SR za minulý rok, ktorú by mal odobriť vládny kabinet.
Slovenskí vojaci na cvičeniach
Z materiálu, ktorý by mala taktiež schváliť v stredu vláda, vyplýva, že slovenskí vojaci sa zúčastnia v 1. polroku 2026 na ďalších vojenských cvičeniach. Odcestujú do Maďarska, kde absolvujú cvičenie Soft Caps zamerané na vojensko-civilnú spoluprácu. Zúčastnia sa aj na cvičeniach European Spartan 2026 Thracian Blade 2026 v Bulharsku.
Oslavy víťazstva nad fašizmom
Ministri sa majú zaoberať aj návrhom na organizačné zabezpečenie osláv 81. výročia víťazstva nad fašizmom a zapojením slovenského priemyslu pri zabezpečení údržby viacúčelových lietadiel F-16.