Šok pre známeho herca po 40 rokoch: Porodila ho žena, ktorú považoval za...

Jack Nicholson sa narodil 22. apríla 1937 v New Yorku (USA). Vyrastal v rodine svojich starých rodičov v americkom Neptune City. Považoval ich však za svojich rodičov.

V roku 1974 redaktori Time magazínu zistili, že údajná sestra June je vlastne Nicholsonovou matkou a ďalšia sestra Lorraine jeho tetou. O svojom objave informovali aj herca. „Bola to naozaj dramatická udalosť, ale neoznačoval by som ju za traumatickú,” komentoval to Jack. V tom čase už jeho matka June ani skutočná stará mama nežili. V roku 2004 sa na školskú stretávku po 50 rokoch dostavil v sprievode tety Lorraine.

Absolvoval strednú školu Manasquan High School, kde nezaprel svoj komediálny talent. To naznačilo jeho budúcu kariéru. Začínal v animátorských štúdiách Hanna-Barbera v Hollywoode a neskôr si jeho dramatický talent všimli filmoví producenti. Prelom hercovej kariéry znamenalo účinkovanie v kasovom trháku Easy Rider (Bezstarostná jazda, 1969). Nasledovali ďalšie úspešné snímky, napríklad The Shining (Osvietenie, 1980), Poštár zvoní vždy dvakrát (Postman Always Rings Twice, 1981), The Witches of Eastwick (Čarodejnice z Eastwicku, 1987).

Vo filme The Bucket List (Kým si po nás príde, 2007) vytvoril postavu nevyliečiteľne chorého arogantného milionára, ktorý sa spriatelí v nemocnici s černošským automechanikom. Obaja sa dozvedia, že im zostáva rok života, hoci sú úplne odlišní spriatelia sa. Spíšu zoznam nesplnených snov a ujdú z kliniky. V hlavných rolách excelujú Jack Nicholson a vynikajúci Morgan Freeman.

Jeho komerčne najúspešnejším filmom sa stal rozprávkový príbeh Batman (1989). Za stvárnenie Jokera v tomto filme dostal Jack Nicholson ocenenie Zlatý glóbus. Herec je nositeľom aj ceny Amerického filmového inštitútu (AFI) za celoživotné dielo, ktorú získal v roku 1994.

Jack Nicholson nechýbal na žiadnom domácom stretnutí basketbalistov Los Angeles Lakers. Ich zápasom sa museli prispôsobiť aj jeho filmovacie tímy.

Americký oscarový herec Jack Nicholson, kedysi povestný zvodca žien, ukončil v roku 2013 svoju hereckú kariéru. Z filmového prostredia sa rozhodol odísť potichu a uviedol, že nemá v pláne účinkovať už v žiadnej snímke. "Jack sa rozhodol bez pompéznosti odísť do dôchodku. Dôvod je jednoduchý - zhoršila sa mu pamäť, čo mu zabraňuje učiť sa filmové scenáre," uviedol nemenovaný zdroj. Posledným filmom držiteľa troch Oscarov tak zostáva titul Ako vieš? z roku 2010.