Streda22. apríl 2026

Čínska stopka vo vzduchu: Afrika zrušila prelety prezidentovi Taiwanu, Peking neskrýva nadšenie

Laj Čching-te
Laj Čching-te (Zdroj: TASR/AP Photo/Chiang Ying-ying)
PEKING - Čína v stredu uviedla, že „veľmi oceňuje“ africké krajiny po tom, čo viaceré z nich zrušili povolenia na prelet taiwanskému prezidentovi Laj Čching-temu, ktorému tak zabránili pricestovať do štátu Eswatini - jediného diplomatického spojenca Taiwanu na africkom kontinente. Píše o tom agentúra AFP.

Čína považuje demokraticky spravovaný Taiwan za svoje odštiepenecké územie a vystupuje proti účasti ostrova v medzinárodných organizáciách, čo vláda v Tchaj-peji odmieta s tvrdením, že o svojej budúcnosti môžu rozhodovať len samotní obyvatelia tohto ostrova. Taiwanský líder mal v stredu navštíviť Eswatini pri príležitosti 40. výročia nástupu kráľa Mswatiho III. na trón a jeho 58. narodenín.

Niektoré krajiny – vrátane Seychel, Maurícia a Madagaskaru – však jeho povolenia na prelet po „intenzívnom tlaku“ a ekonomickom nátlaku zo strany Číny neočakávane zrušili, uviedol v utorok taiwanský predstaviteľ.

„Príslušné krajiny naďalej podporujú princíp jednej Číny, čo je úplne v súlade so základnými normami medzinárodných vzťahov, Čína to vysoko oceňuje,“ uviedol vo vyhlásení hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí. „Nikto nemôže zastaviť historický trend smerujúci ku konečnému zjednoteniu Číny,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré bolo vydané v reakcii na zrušenie povolení.

Eswatini (predtým Svazijsko) patrí medzi 12 zostávajúcich spojencov Taiwanu, ktorí stále uznávajú jeho nárok na štátnosť, a to aj po tom, ako Peking presvedčil ostatné krajiny, aby s Tchaj-pejom prerušili svoje diplomatické vzťahy. Hovorca vlády Eswatini pre agentúru AFP uviedol, že „mu je ľúto“, že Laj neprišiel na návštevu, zdôraznil však, že táto prekážka „nemení status našich dlhoročných bilaterálnych vzťahov s Čínskou republikou (Taiwanom)“.

Tréner Iskry Svit Krunoslav Krajnovič po štvrtom zápase štvrťfinále play-off Tipos SBL
Tréner Iskry Svit Krunoslav Krajnovič po štvrtom zápase štvrťfinále play-off Tipos SBL
Tréner BC Slovan Bratislava Aramis Naglič po štvrtom zápase štvrťfinále play-off Tipos SBL
Tréner BC Slovan Bratislava Aramis Naglič po štvrtom zápase štvrťfinále play-off Tipos SBL
Prvá dáma módy Lýdia Eckhardt oslavuje 35 rokov na scéne: O jej archívne modely je dnes veľký záujem
Prvá dáma módy Lýdia Eckhardt oslavuje 35 rokov na scéne: O jej archívne modely je dnes veľký záujem
Obec na Liptove upozorňuje
Obec na Liptove upozorňuje na pohyb medveďa: Má ísť o veľkého jedinca
Lidl sťahuje z predaja
Lidl sťahuje z predaja obľúbený mliečny výrobok: Hrozia zdravotné problémy! Zákazníkom vracajú peniaze
Práca počas sviatku: Kto
Práca počas sviatku: Kto dostane 100-percentný príplatok a kto ani cent navyše? TOTO sú dôležité výnimky
Budatínsky hrad ožije výstavou papierových modelov: Pripravuje sa súťaž aj tvorivé workshopy
Budatínsky hrad ožije výstavou papierových modelov: Pripravuje sa súťaž aj tvorivé workshopy
Ilustračné foto
Ropovod Družba opravený: MOL hlási pripravenosť na obnovenie dodávok ropy na Slovensko a do Maďarska
Kadeti na oblohe kreslili
Škandál vo fínskej armáde: Mladí piloti kreslili na oblohe penisy! Čaká ich trest
Laj Čching-te
Čínska stopka vo vzduchu: Afrika zrušila prelety prezidentovi Taiwanu, Peking neskrýva nadšenie
Zahraničné
