Čínska stopka vo vzduchu: Afrika zrušila prelety prezidentovi Taiwanu, Peking neskrýva nadšenie

PEKING - Čína v stredu uviedla, že „veľmi oceňuje“ africké krajiny po tom, čo viaceré z nich zrušili povolenia na prelet taiwanskému prezidentovi Laj Čching-temu, ktorému tak zabránili pricestovať do štátu Eswatini - jediného diplomatického spojenca Taiwanu na africkom kontinente. Píše o tom agentúra AFP.
Spor o Taiwan
Čína považuje demokraticky spravovaný Taiwan za svoje odštiepenecké územie a vystupuje proti účasti ostrova v medzinárodných organizáciách, čo vláda v Tchaj-peji odmieta s tvrdením, že o svojej budúcnosti môžu rozhodovať len samotní obyvatelia tohto ostrova. Taiwanský líder mal v stredu navštíviť Eswatini pri príležitosti 40. výročia nástupu kráľa Mswatiho III. na trón a jeho 58. narodenín.
Niektoré krajiny – vrátane Seychel, Maurícia a Madagaskaru – však jeho povolenia na prelet po „intenzívnom tlaku“ a ekonomickom nátlaku zo strany Číny neočakávane zrušili, uviedol v utorok taiwanský predstaviteľ.
Čína oceňuje podporu
„Príslušné krajiny naďalej podporujú princíp jednej Číny, čo je úplne v súlade so základnými normami medzinárodných vzťahov, Čína to vysoko oceňuje,“ uviedol vo vyhlásení hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí. „Nikto nemôže zastaviť historický trend smerujúci ku konečnému zjednoteniu Číny,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré bolo vydané v reakcii na zrušenie povolení.
Eswatini (predtým Svazijsko) patrí medzi 12 zostávajúcich spojencov Taiwanu, ktorí stále uznávajú jeho nárok na štátnosť, a to aj po tom, ako Peking presvedčil ostatné krajiny, aby s Tchaj-pejom prerušili svoje diplomatické vzťahy. Hovorca vlády Eswatini pre agentúru AFP uviedol, že „mu je ľúto“, že Laj neprišiel na návštevu, zdôraznil však, že táto prekážka „nemení status našich dlhoročných bilaterálnych vzťahov s Čínskou republikou (Taiwanom)“.