Známa sieť drogérií varuje zákazníkov pred PODVODOM: Falošné súťaže aj zľavy! TOTO nikdy nerobte

BRATISLAVA - Obľúbená sieť dm drogerie markt upozorňuje na existenciu podvodných stránok a profilov, ktoré sa vydávajú za dm, zneužívajú ich logo a ponúkajú súťaže, výhodné akcie či zľavy.
"Opäť evidujeme zvýšenú aktivitu podvodných stránok a profilov, ktoré sa vydávajú za dm, zneužívajú naše logo a ponúkajú súťaže, výhodné akcie či zľavy," uviedla sieť drogérii na sociálnej seiti.
Zákazníkov vyzvala, aby sa nenechali nalákať na nízke ceny a špeciálne ponuky. "Nikde neuvádzajte svoje osobné údaje a bankové informácie. Vždy si kontrolujte webové adresy, názvy stránok a profilov, z ktorých nakupujete alebo ich sledujete," vystríhajú.
"Všetky naše produkty a služby poskytujeme výlučne cez náš oficiálny e-shop www.mojadm.sk alebo aplikáciu Moja dm, prípadne na oficiálnych profiloch dm Slovensko," dodali.