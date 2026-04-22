Kura na sto spôsobov: Večera, ktorá nikoho nenechá v štichu

Kým vy v kuchyni rozmýšľate, či z kuracích rezňov urobíte steak alebo rizoto, mäso už má za sebou dôkladnú kontrolu cez detektor kostí. Výsledok? Na tanieri vás nečaká žiadne prekvapenie, len skvelá pochúťka, ktorá zmizne rýchlosťou blesku.
Čo uvariť na večeru, keď na veľké kulinárske výtvory nie je čas, lebo v kuchyni už čakajú hladní členovia rodiny? Na aké jedlo sa spoľahnúť tak, aby všetkým chutilo? V podobných momentoch prichádza na rad osvedčená klasika. Kuracie mäso. Stačí pár minút a na stole sú šťavnaté rezne, rýchle soté alebo zapekané kúsky. Takáto večera je ľahká, raz-dva hotová, mäso sa dá pripraviť na množstvo spôsobov, a tak sa nikto nečuduje, že hydina je v slovenských domácnostiach stávka na istotu. Čosi ako blesková záchrana proti hladu, ktorá nikdy nesklame.
Mäso so slovenským rodným listom
„Na Slovensku hydina patrí medzi obľúbené druhy mäsa a v našich predajniach je o ňu čoraz väčší záujem. Zákazníci ju často vyhľadávajú, pretože je nenáročná na prípravu a zároveň ponúka veľa možností, ako ju v kuchyni spracovať,“ hovorí Simon Somsedík, senior nákupca oddelenia hydiny a údenín spoločnosti Kaufland Slovenská republika, ktorá hydinové mäso ponúka v pultovom aj v samoobslužnom predaji. „Pri kúpe mäsa si spotrebitelia oveľa viac všímajú jeho pôvod a aj pri hydine dávajú prednosť tej slovenskej. V našich regáloch vyše 80 percent kuracieho mäsa pochádza výlučne z domácich chovov,“ dodáva nákupca.
Že Slovákom kuracie mäso chutí, vidieť aj na číslach. Záujem oň z roka na rok narastá a vlani sa ho spotrebovalo približne 34 kilogramov na osobu. Mimochodom, verili by ste, že aj nákup hydiny podlieha trendom? Kým v minulosti išli na odbyt iba mrazené kurčatá vcelku, keď sa v 90. rokoch začali zavádzať moderné chladiace systémy a chladenie mäsa prúdom studeného vzduchu, ovplyvnilo to aj návyky spotrebiteľov.
Trendy sa menia aj pri nákupe hydiny
„Aj naša výroba sa postupne začala prispôsobovať zákazníkom, ktorí si čoraz častejšie vyberali porcie kuraťa podľa chuti alebo podľa toho, čo sa im viac hodilo na varenie. Celé chladené kurča však nestratilo nič zo svojej obľúbenosti a stále patrí k stáliciam slovenských domácností. Z našej výroby ich každý deň odchádza približne 20-tisíc kusov,“ vysvetľuje Jiří Šavrda, generálny riaditeľ topoľčianskej spoločnosti HYZA, ktorá začala svoj príbeh písať v roku 1945.
Keď v Cíferi vyrástol prvý závod, každý deň ho opúšťalo približne 2 500 kusov kurčiat. Súčasné moderné linky a mäsiarski majstri spracujú vyše 12-tisíc kusov za hodinu, čo je tempo, ktoré potvrdzuje, že aj hydinárska výroba vďaka modernizácii dokáže držať krok s dobou. V spoločnosti HYZA sa postupne zavádzali inovatívne technológie, a tak sa podnik vypracoval na jedného z najväčších spracovateľov a výrobcov hydiny nielen u nás, ale aj v strednej Európe. Hoci v našich nákupných košíkoch najčastejšie končia plátky kuracích rezňov, z regálov rýchlo miznú aj krídelká, naporciované stehná či drobky, ktoré sa dajú pripraviť podľa mnohých tradičných receptov.
„Správny hospodár dokázal zo zvieraťa spracovať všetko, čo mu príroda umožnila a toho sa držíme aj v našej výrobe. Mäso porciujeme a ponúkame do predaja tak, aby sme čo najefektívnejšie využili každú časť kurčaťa. Okrem hlavných častí balíme aj chrbty, čiže kostru, z ktorej sa dá pripraviť kvalitný vývar,“ pokračuje riaditeľ spoločnosti.
Dobré podmienky, kvalitné mäso
A ako sa z kuraťa stanú obľúbené rezne, ktoré si hygienicky zabalené kúpime v obchode? Je za tým dlhá cesta, ktorá začína na hydinovej farme, veď len na to, aby sa z oplodneného vajíčka vyliahlo kurča, si treba počkať tri týždne. Potom nasleduje odchov, na ktorom špeciálne záleží, pretože od neho sa odvíja kvalita mäsa. Aj preto HYZA starostlivo dohliada na to, ako sa chovatelia k hydine správajú. Dôležitý je dostatok priestoru aj čerstvého vzduchu, vhodná teplota, svetelný režim, vždy suchá podstielka, kvalitné krmivo aj pravidelná veterinárna kontrola. Spoločnosť odoberá hydinu od 43 slovenských fariem, ktoré dodržiavajú princípy Animal Welfare, aby každé zviera malo čo najlepšie podmienky pre prirodzený rast. Keď dosiahne požadovaný vek, smeruje na spracovanie, počas ktorého sa dá odsledovať jeho história od jednodňového kuriatka, cez obilie až po cestu k zákazníkovi.
V HYZE denne spracujú viac ako 110-tisíc kurčiat a hoci využíva špičkové vybavenie, automatické linky nezvládnu všetko. Kuracie rezne síce do typických vaničiek dokážu uložiť tak, že sa ich ľudská ruka ani nedotkne, no stehná treba do obalov vkladať ručne. V spoločnosti, kde pracuje vyše 900 ľudí, sa dokonca spoliehajú aj na detektor kostných častí, ktorý odhalí, či je mäso naozaj správne očistené.
Pripravené z lásky k Slovensku
A teraz malé tipovacie okienko. Trúfnete si odhadnúť, za aký čas sa kura dostane z farmy do predajní? Vďaka krátkej vzdialenosti fariem, automatizovanej výrobe a rýchlej logistike to obvykle trvá jeden, najviac dva dni. Aj preto si dnes z regálov reťazca môže spotrebiteľ vyberať kuracie mäso, ktoré bolo spracované len včera.
„Veľkú úlohu v tom hrá aj partnerstvo s predajcami ako Kaufland, kde naše výrobky dodávame už 25 rokov. Obom nám záleží na tom, aby zákazníci dostali na stôl čerstvú hydinu zo slovenských chovov a aby poznali jej príbeh, ktorý je aj podporou domácich farmárov,“ dodáva Jiří Šavrda zo spoločnosti HYZA, ktorá do reťazca prináša aj sortiment K-Z lásky k tradícii. Ročne tak pod logom privátnej značky vyrobí až 220 ton hydinových výrobkov- od kuracích prsných rezňov, cez stehná s kosťou či bez až po kuracie krídelká, ktoré majú tú najvyššiu kvalitu. Ako inak, veď hydinové mäso pochádza z fariem, ktoré sú doslova za rohom a je spracované z lásky k remeslu aj z lásky k Slovensku.
Z farmy priamo do vašej kuchyne
„Pre nás je dôležité, aby zákazník mal istotu, že v predajniach Kauflandu nájde mäso, ktoré je čerstvé, kvalitné a má jasný pôvod. Práve spolupráca s domácimi dodávateľmi nám celý proces umožňuje udržať pod kontrolou a vďaka nej dokážeme dostať mäso na pulty naozaj rýchlo,“ zdôrazňuje nákupca Simon Somsedík. „Zároveň tak podporujeme lokálnych farmárov aj potravinovú sebestačnosť Slovenska a znižujeme uhlíkovú stopu.“
A teraz späť k večeri, na ktorú netreba žiadne umenie šéfkuchára, stačí si priniesť z Kauflandu čerstvú porciu hydiny s domácim rodným listom. Potom už len steaky hodiť na panvicu či krídelká do rúry, aby sa kuchyňa rozvoňala a zrazu sa nikto neponáhľa od stola. Práve naopak, slovenské kura to zase vyhralo.
