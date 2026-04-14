Megaprojekt za 1,7 miliardy je bližšie k realite: Príprava tunela Karpaty pokračuje, čoskoro sa začnú robiť vrty

BRATISLAVA – Jeden z najodvážnejších infraštruktúrnych projektov na Slovensku naberá reálne kontúry. Tunel Karpaty, ktorý má definitívne odľahčiť dopravu v hlavnom meste a prepojiť Raču so Záhorskou Bystricou, sa posúva do dôležitej fázy. Minister dopravy Jozef Ráž ohlásil začiatok rozsiahleho geologického prieskumu.

Príprava takmer 12-kilometrového tunela nie je jednoduchá záležitosť. Zhotoviteľ sa čoskoro pustí do geologického a hydrogeologického prieskumu, v rámci ktorého vykoná až 176 prieskumných vrtov. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža nepôjde o bleskovú akciu. Základné merania potrvajú tri roky a následný monitoring podzemných vôd bude prebiehať neuveriteľných 12 rokov.

„Dnes zďaleka nie sme vo fáze, že by sme išli stavať alebo klopať základné kamene. Kolegovia z Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) už pracujú na tom, aby pripravili súťažné podklady na základný projekt, ktorý nám spoločne s geologickým prieskumom umožní vypísať verejné obstarávanie na zhotoviteľa,“ priblížil minister.

Strategická investícia za miliardy

Tunel Karpaty s dĺžkou 11,76 kilometra je zaradený medzi strategické investície štátu. Má byť kľúčovou súčasťou obchvatu Bratislavy (D4). Stavebné náklady sa odhadujú na astronomických 1,7 miliardy eur. Prieskum, ktorý zrealizuje Združenie Karpaty, vyjde štát na takmer 18 miliónov eur.

Začiatok plánovaného úseku sa nachádza severovýchodne od bratislavskej Rače, kde sa napojí na existujúcu diaľnicu. Vyústenie tohto masívneho podzemného diela je naplánované severozápadne od obce Marianka. Tunel by mal výrazne pomôcť tranzitnej doprave, ktorá v súčasnosti zahlcuje Bratislavu a okolité obce.

Ďalšie zo Zoznamu