Z čoho chcú financovať výstavbu cesty R2? PS chce od vlády záväzok

RIMAVSKÁ SOBOTA - Opozičné PS vyzýva vládu, aby dala obyvateľom Gemera záväzok a jasne definovala, z čoho bude financovať plánovanú výstavbu dvoch úsekov rýchlostnej cesty R2 pri Rimavskej Sobote. Na pondelňajšej tlačovej konferencii v rimavskosobotskej mestskej časti Bakta to po symbolickej blokáde cesty I/16 uviedol poslanec Národnej rady SR za PS Ján Hargaš.
Hlavným zámerom symbolickej blokády hlavného južného ťahu v mestskej časti Bakta bolo podľa Hargaša upozorniť na dlhodobú nečinnosť vlády pri výstavbe rýchlostnej cesty na juhu Slovenska. „Je to takmer 20 rokov, odkedy vláda Roberta Fica v roku 2007 na svojom výjazdovom zasadnutí v Tisovci sľúbila ľuďom na Gemeri, že postaví rýchlostnú cestu do Košíc,“ skonštatoval Hargaš s tým, že namiesto rýchlostnej cesty majú obyvatelia rimavskosobotskej mestskej časti popraskané fasády domov a stovky až tisíce kamiónov denne, ktoré prechádzajú za ich oknami.
PS poznamenalo, že štát síce v ostatnom období vypísal dve verejné obstarávania na nové úseky R2, no na ich výstavbu nemá finančné zdroje. „Kým nemá financovanie, je jasné, že stavať sa nebude. Chceme vyzvať vládu, aby dala jasný záväzok, odkiaľ bude financovať nové úseky R2, ktoré by odbremenili Rimavskú Sobotu a kedy presne sa začne stavať,“ vyhlásil Hargaš.
Súčasné vedenie mesta prioritizuje úplne iné investície
Rimavskosobotský mestský poslanec a kandidát na primátora Roman Vaľo skonštatoval, že obyvatelia Bakty, ktorá je mimoriadne zaťažená tranzitnou dopravou, počúvajú sľuby o dobudovaní základnej infraštruktúry aj zo strany miestnej samosprávy. „Súčasné vedenie mesta prioritizuje úplne iné investície a zabúda na obyvateľov mestskej časti. Chodníky, bezpečný priechod pre chodcov, kanalizácia, už v treťom tisícročí nie sú luxusom, ale má to byť samozrejmosťou,“ uviedol Vaľo.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) koncom marca vyhlásila tendre na dva nové úseky R2 na juhu stredného Slovenska. Ide o úseky Zacharovce - Bátka v dĺžke 8,3 kilometra a Bátka - Figa dlhý 6,3 kilometra v okrese Rimavská Sobota, oba v polovičnom profile. Odhadované náklady spoločne predstavujú takmer 400 miliónov eur. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smer-SD) avizoval, že štát bude na oba projekty hľadať primárne eurofondové zdroje. Zmluvy s budúcimi zhotoviteľmi NDS podpíše až po zabezpečení financovania výstavby dvojice úsekov.