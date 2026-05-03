Zásadná zmena v rodinných rozpočtoch: Štát zvyšuje kľúčové sumy! Kto si finančne polepší?

BRATISLAVA - Blíži sa 1. júl – dátum, kedy sa menia pravidlá sociálnej pomoci. Každoročná aktualizácia životného minima je tu a s ňou aj nádej na vyšší finančný prísun pre rodiny a ľudí v núdzi. Hoci presné čísla sú zatiaľ pod pokrievkou, mechanizmus je nastavený jasne – keďže životné náklady rástli, štát musí reagovať a sumu, od ktorej sa odvíja všetko ostatné, opäť zvýšiť.

Životné minimum nie je len štatistický údaj. Je to základný kameň sociálnej politiky, ktorý určuje, aký príjem je nevyhnutný na pokrytie základných potrieb. Každý rok k 1. júlu štát prehodnocuje jeho výšku, aby odzrkadľovala aktuálnu ekonomickú realitu.

Celý proces vychádza zo zákona a sleduje vývoj cien základných potrieb domácností s najnižšími príjmami. Štatistický úrad SR v týchto dňoch vyhodnocuje obdobie od apríla minulého roka do apríla tohto roka. Ak dáta potvrdia, že životné náklady rástli, životné minimum sa automaticky zvýši.

Zvýšenie životného minima má dominový efekt na celý systém. Od tejto sumy sa totiž odvíjajú:

  • Sociálne dávky a príspevky, na ktoré sú rodiny odkázané.
  • Podmienky nároku na pomoc, pričom vyššie minimum môže otvoriť dvere k dávkam pre viac ľudí.
  • Exekučné zrážky a nezabaviteľné sumy, čo ovplyvňuje dlžníkov.

V súčasnosti (do konca júna) platia sumy stanovené ešte v júli 2025:

  • 284,13 € mesačne pre jednu plnoletú osobu.
  • 198,22 € mesačne pre ďalšiu spoločne posudzovanú osobu.
  • 129,74 € mesačne pre nezaopatrené alebo neplnoleté dieťa.

Ak sa tieto sumy od júla posunú nahor, pocítia to nielen jednotlivci, ale aj celé rodiny. Na definitívne sumy si budeme musieť ešte krátko počkať. Finálne hodnoty, ktoré budú platiť od 1. júla 2026, musí oficiálne vyhlásiť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Následne budú zverejnené v Zbierke zákonov. Pre bežných Slovákov to znamená, že sa oplatí sledovať avizované zmeny, pretože od nich môže závisieť výška ich štátnej podpory v druhej polovici roka.

