Taxikár si vypýtal ŠIALENÚ sumu za 3,1 km: NEHORÁZNOSŤ, hovoria Slováci! Reakcia Asociácie taxi mnohých prekvapí

BRATISLAVA - Bratislavský taxikár si vypýtal 45 eur za približne trojkilometrovú jazdu, čo okamžite spôsobilo rozhorčenie. Asociácia Taxi Slovenskej republiky (ATX SR) potvrdila, že nejde o ojedinelý incident a upozorňuje, že podobné prípady sú dôsledkom chýbajúcej regulácie cien. Hoci sú pre verejnosť šokujúce, podľa ATX SR sú v súlade s legislatívou a vodiči tak neporušujú žiadne predpisy.
Bratislava rieši ďalší prípad extrémne predraženej taxislužby. Mladá zákazníčka zaplatila za približne trojkilometrovú jazdu neuveriteľných 45 eur. Jej matka zverejnila blok na stránke Nekŕmte nás odpadom a reakcie ľudí na seba nenechali dlho čakať. „Tri kilometre by som radšej prešla peši, to čo je za sumu,“ napísala Marta. „To je naozaj nehorázne,“ pridala sa Zuzana.
Niektorí však upozorňovali, že dievča sa pred jazdou neopýtalo na cenu. Viacerí diskutujúci priznali, že by takú sumu odmietli zaplatiť alebo by zavolali políciu.
Reakcia Asociácie Taxi Slovenskej republiky
Stránka Interez oslovila Asociáciu Taxi Slovenskej republiky. Podľa jej štatutára Branislava Masára nejde o ojedinelý prípad. „Zaevidovali sme tento aktuálny prípad, ako aj podobné kauzy v minulosti. Tieto extrémne ceny jednoznačne potvrdzujú potrebu regulácie cenotvorby štátom alebo samosprávou. Roky sa o to snažíme, avšak bez úspechu,“ uviedol Masár.
Zároveň pripomenul, že vodič v tomto prípade neporušil žiadne predpisy, pokiaľ bola cena v súlade so zverejneným cenníkom. „Klient musí zaplatiť,“ dodal. Masár upozorňuje, že niektorí vodiči majú málo zákazníkov a tržby doháňajú nefér, hoci legálnym spôsobom. Zákazníci by preto mali byť aktívni - pýtať si orientačnú cenu, odmietnuť jazdu, ak ju vodič nevie odhadnúť, a radšej si objednať taxi cez aplikáciu alebo dispečing.
ATX SR tvrdí, že takéto prípady poškodzujú reputáciu taxislužieb, no zdôrazňuje, že ich združenie nezastupuje tzv. „staničných“ taxikárov, ktorí používajú extrémne ceny. Zároveň upozorňuje na opačný extrém: digitálne platformy, ktoré podľa nich tlačia ceny tak nízko, že vodiči jazdia pod náklady. „Objednávka za 4,50 eura s nájazdom 15 kilometrov je bežná prax,“ hovorí Masár. Po odrátaní provízie vraj vodičovi ostáva menej ako 0,30 € na kilometer.
ATX SR preto žiada legislatívne zmeny podobné tým v Maďarsku či Rakúsku, kde ceny určujú samosprávy. Na Slovensku však podľa nich štát dlhodobo ignoruje potrebu regulácie.